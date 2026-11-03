Profissionais de saúde recebem capacitação para atendimento de emergências obstétricas

Por Jhon Silva

Publicada em 03/11/2026 às 16h25

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), realizou na última semana uma capacitação em emergências obstétricas voltada aos enfermeiros que atuam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e no Samu de Jaci-Paraná. A formação também disponibilizou vagas para profissionais do Samu da capital.

O treinamento aconteceu no laboratório do Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia (Iespro), com carga horária de dez horas, sendo oito presenciais e duas de estudos dirigidos.

A iniciativa teve como objetivo preparar os profissionais para situações de urgência envolvendo gestantes e recém-nascidos, especialmente nos casos de complicações durante o parto que exigem atendimento rápido e especializado.

A capacitação priorizou as equipes de Jaci-Paraná devido à distância entre o distrito e os hospitais de referência da capital. O deslocamento pode levar aproximadamente uma hora, o que torna ainda mais importante a preparação dos profissionais para prestar assistência adequada enquanto o encaminhamento é organizado.

Capacitação reforça a segurança no atendimento a gestantes e recém-nascidos em situações de emergência

QUALIFICAÇÃO PARA SALVAR VIDAS

O coordenador do Núcleo de Educação Permanente, Adenilson Amaral, explicou que a escolha do tema levou em consideração a realidade dos atendimentos realizados no distrito.

“Jaci-Paraná fica distante dos hospitais de referência e, quando acontece alguma complicação durante o parto, o tempo de deslocamento pode dificultar o atendimento. Por isso, priorizamos essa capacitação, para que nossos enfermeiros estejam preparados para agir com rapidez e oferecer mais segurança às gestantes e aos bebês”.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou que a qualificação das equipes contribui diretamente para melhorar a assistência prestada à população, principalmente nas regiões mais afastadas.

“Investir na capacitação dos nossos profissionais é fundamental para oferecer um atendimento cada vez mais seguro e humanizado. Sabemos dos desafios enfrentados pelas equipes que atuam nos distritos e queremos garantir que esses servidores tenham o conhecimento necessário para agir diante de situações de emergência, protegendo a vida das mães e dos recém-nascidos”.

O prefeito Léo Moraes falou sobre a importância de fortalecer os serviços de saúde e preparar os profissionais para atender a população em diferentes regiões do município.

“Nosso objetivo é garantir que a população tenha acesso a um atendimento de qualidade, tanto na capital quanto nos distritos. Quando capacitamos nossos profissionais, estamos oferecendo mais segurança às famílias e melhores condições para que as equipes possam agir nos momentos em que cada minuto faz diferença”, disse o prefeito.

A capacitação integra as ações de educação permanente da Semusa, voltadas ao aperfeiçoamento dos profissionais e à melhoria dos atendimentos de urgência e emergência no município.