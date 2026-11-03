Prefeitura transforma modo do porto-velhense lidar com a reciclagem

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 03/11/2026 às 16h42

Garrafas e latas que poderiam acabar descartadas de forma irregular agora podem gerar benefícios para os moradores de Porto Velho. Por meio do Recicla Pay, a Prefeitura incentiva a destinação adequada de materiais recicláveis, permitindo que a população acumule pontos que podem ser convertidos em dinheiro via Pix.

O projeto conta com quatro máquinas que recebem embalagens recicláveis e registram os pontos acumulados pelos usuários. A iniciativa busca estimular a separação dos resíduos e contribuir para a limpeza urbana, evitando que esses materiais sejam descartados nas ruas e cheguem à rede de drenagem.

Os equipamentos estão instalados em quatro pontos da capital: Praça CEU, na zona Leste; Mercado Central; Terminal Rodoviário de Porto Velho; e sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema).

De acordo com o prefeito Léo Moraes, o Recicla Pay oferece uma alternativa para que os moradores deem a destinação correta às embalagens e ainda recebam benefícios pela participação.

“É só separar os recicláveis, cadastrar-se no aplicativo Ambipar Triciclo e levar até um dos pontos de coleta. Aqui, quem recicla ganha e a nossa cidade também, e dessa maneira construímos uma cidade limpa, bonita e organizada para todos”, disse o prefeito.

O funcionamento do programa permite que a população participe da coleta de materiais recicláveis de maneira prática. Além de incentivar a separação das embalagens, a iniciativa contribui para que parte desses resíduos seja encaminhada à reciclagem, em vez de permanecer nas vias públicas.

Para participar, basta baixar o aplicativo Ambipar Triciclo, realizar o cadastro e depositar as embalagens aceitas em uma das máquinas. A cada material entregue, o usuário acumula pontos chamados Tricoins, que podem ser convertidos em benefícios, incluindo dinheiro via Pix, conforme as regras do programa.

Os interessados podem consultar no aplicativo as condições para acumular e utilizar os pontos, além de acompanhar os créditos obtidos com a entrega dos materiais recicláveis.