Nova etapa do Projeto Microflorestas prevê plantio de 200 mudas nativas em Porto Velho

Por Sema

Publicada em 03/11/2026 às 16h31

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) retomou no último sábado (31) mais uma etapa do Projeto Microflorestas, na Rua Bela, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho. A ação atende a uma determinação do prefeito Léo Moraes, que tem como objetivo ampliar a arborização da capital e fortalecer as políticas ambientais do município.

Nesta etapa, serão plantadas aproximadamente 200 mudas de espécies nativas em uma Área de Preservação Permanente (APP) do Igarapé do Botinha. Essas áreas são protegidas pela legislação brasileira, regida pelo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), e desempenham papel essencial para o equilíbrio ecológico.

O prefeito Léo Moraes afirmou que a ampliação das áreas verdes é uma das prioridades das ações ambientais e contribui para construir uma cidade mais sustentável.

“Estamos investindo na recuperação de áreas verdes e na ampliação da arborização, porque queremos uma cidade mais sustentável, com melhor qualidade de vida para a população e respeito aos nossos recursos naturais. Plantar árvores hoje é cuidar do futuro das próximas gerações”.

As APPs abrangem faixas de vegetação ao longo de rios, lagos, nascentes, topos de morros e encostas íngremes. São espaços fundamentais para a proteção do solo, dos recursos hídricos e da biodiversidade. A ocupação irregular nessas áreas compromete não apenas o meio ambiente, mas também a segurança da população, podendo provocar deslizamentos, assoreamento de rios e outros impactos ambientais graves.

A programação prevê a realização de novos plantios semanalmente até maio de 2027, aproveitando o período chuvoso para favorecer o desenvolvimento das mudas e a melhor adaptação das espécies. O projeto contribui diretamente para o aumento da biodiversidade, a recuperação de áreas verdes, a melhoria da qualidade do ar e o equilíbrio ambiental da cidade.

Para o secretário da Sema, Arthur Borin, a iniciativa representa um investimento no futuro da capital. "Estamos trabalhando para construir uma Porto Velho mais verde, sustentável e arborizada, fortalecendo seu protagonismo entre as capitais da Região Norte. Cada árvore que plantamos é um investimento no futuro de Porto Velho. Não estamos apenas ampliando as áreas verdes, estamos devolvendo espaço à natureza, fortalecendo a biodiversidade e criando uma cidade mais saudável, sustentável e preparada para as próximas gerações. Uma cidade arborizada é uma cidade que respeita a vida em todas as suas formas".

A Prefeitura reforça seu compromisso com o meio ambiente e com a construção de uma cidade mais sustentável. A expectativa é que o projeto amplie a cobertura vegetal da capital, melhore a qualidade de vida da população e contribua para a preservação dos recursos naturais, além de servir de exemplo para outras iniciativas de recuperação ambiental em áreas urbanas.