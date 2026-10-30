Vigilantes paralisam atividades em São Francisco do Guaporé e cobram salários atrasados

Por Assessoria

Publicada em 30/10/2026 às 15h53

Os vigilantes da empresa PROVISA Vigilância e Segurança Ltda., que prestam serviços à Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (SESAU/RO), iniciaram nesta sexta-feira, 30 de outubro de 2026, uma paralisação das atividades no município de São Francisco do Guaporé, em razão de atrasos nos pagamentos e do descumprimento de obrigações trabalhistas.

A mobilização ocorre após denúncias encaminhadas ao Sindicato dos Trabalhadores em Segurança, Vigilância, Transportes de Valores e Similares do Estado de Rondônia (SINTESV-RO).

Entre as pendências denunciadas estão salários referentes aos meses de agosto e setembro, vale-alimentação dos mesmos períodos, férias de julho, agosto e setembro de 2026, além da falta de recolhimento do FGTS e questões relacionadas aos plantões extras.

O sindicato esclarece que a situação de atrasos e pendências trabalhistas também envolve vigilantes de outras unidades da SESAU, nos municípios de Ariquemes, Rolim de Moura, Vilhena, Buritis e Extrema. Entretanto, a paralisação anunciada refere-se exclusivamente aos postos de serviço de São Francisco do Guaporé.

Diante da situação, o SINTESV-RO encaminhou notificações oficiais à empresa PROVISA, à SESAU/RO, ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e à Polícia Federal, cobrando a regularização das pendências.

O sindicato reforça que continuará acompanhando a situação e cobrando providências para garantir que os trabalhadores recebam seus salários e tenham seus direitos respeitados.

Salário em dia é obrigação! Direitos trabalhistas não são favores. Respeito aos vigilantes é fundamental!

SINTESV-RO – Na defesa dos direitos e da valorização dos vigilantes de Rondônia.