Rodada Move+ aproxima pequenos negócios de grandes compradores e amplia acesso a mercados em Rondônia

Por sebrae

Publicada em 30/10/2026 às 15h45

Iniciativa do Sebrae em Rondônia reuniu empreendedores do setor de alimentos e bebidas em negociações com compradores corporativos e fortaleceu o acesso a mercados

O Sebrae em Rondônia realizou, na última quinta-feira (29), a primeira edição da Rodada de Negócios Move+ Food & Beverage, iniciativa que conectou 24 micro e pequenas empresas atendidas pelos Agentes de Mercado a 16 compradores estratégicos dos segmentos de varejo, atacado, hotelaria e food service. A ação integra a estratégia de acesso a mercados da instituição e busca ampliar as oportunidades comerciais para empreendimentos rondonienses.

A ação contou com o acompanhamento dos Agentes de Mercado do Sebrae em Rondônia, que atenderam 40 empresas ao longo do processo de preparação. Deste total, 24 empresas participaram presencialmente da rodada, realizando reuniões de negócios com 16 compradores dos segmentos de varejo, alimentação, hotelaria e distribuição. A expectativa é que as conexões estabelecidas durante o evento resultem em novos contratos e parcerias comerciais nos próximos meses.

O evento também contou com a presença do diretor Administrativo e Financeiro do Sebrae em Rondônia, Edson Lemos, que acompanhou parte das atividades e esteve com empresários e parceiros presentes na rodada de negócios.

Segundo Nilo Vasconcelos, analista da Unidade de Produtividade e Desenvolvimento Empresarial (UPDE) do Sebrae em Rondônia, a Rodada Move+ foi estruturada para aproximar pequenos negócios de compradores com demandas reais, criando oportunidades concretas de negociação e fortalecendo a competitividade das empresas participantes.

"Muitos pequenos negócios possuem produtos de qualidade e potencial para atender grandes compradores, mas ainda enfrentam desafios relacionados à gestão, apresentação comercial e adequação às exigências do mercado. A Rodada Move+ foi estruturada justamente para reduzir essa distância, criando um ambiente de conexão qualificada entre quem produz e quem compra. O papel do Sebrae é preparar os empreendedores para essas oportunidades, fortalecendo sua competitividade e ampliando o acesso a novos mercados de forma sustentável".

Ao mapear as necessidades dos compradores e preparar os pequenos fornecedores para respondê-las, a instituição contribui para reduzir barreiras de entrada e ampliar as oportunidades de comercialização dos produtos regionais.

Caravana Move+ levou empreendedores do interior à capital

Como parte da programação, a Caravana Move+ mobilizou empresários de diferentes regiões do estado, incluindo Cacoal, Ji-Paraná e Ariquemes, garantindo a participação de empreendedores do interior nas negociações realizadas em Porto Velho.

Entre os participantes estiveram produtores e agroindústrias que atuam nos segmentos de chocolates de origem e derivados do cacau, cafés especiais Robustas Amazônicos, polpas de frutas amazônicas, laticínios artesanais e outros produtos com potencial de fornecimento para supermercados, distribuidores, hotéis e restaurantes.

Além da possibilidade de geração de negócios durante o evento, os participantes receberam orientações e avaliações dos compradores sobre aspectos como embalagem, logística, apresentação comercial e capacidade de fornecimento.

Preparação para competir no mercado

O acompanhamento realizado pelos Agentes de Mercado permitiu que as empresas chegassem mais preparadas às negociações. A metodologia incluiu orientações sobre precificação, estruturação de portfólio, logística, formação de custos e estratégias de negociação.

A experiência dos empreendedores atendidos pelo programa demonstrou como o acesso a informações técnicas, inteligência de mercado e acompanhamento especializado pode contribuir para a evolução dos negócios. Ao longo da jornada, muitos empresários passaram a compreender melhor as exigências do mercado corporativo, estruturaram seus processos internos e desenvolveram estratégias para atender redes varejistas, distribuidores e outros compradores de maior porte.

Nesse contexto, os Agentes de Mercado atuaram na preparação dos empreendedores para os desafios da comercialização em larga escala, auxiliando na organização financeira, na formação de preços, na adequação logística e na construção de apresentações comerciais mais assertivas. Esse trabalho contribuiu para que os 24 fornecedores participantes apresentassem seus produtos a 16 compradores, ampliando as possibilidades de geração de negócios e de estabelecimento de parcerias comerciais duradouras.

Impactos para a economia regional

A iniciativa faz parte das ações do Sebrae em Rondônia voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e à ampliação do acesso a mercados. A expectativa é contribuir para a geração de renda, valorização dos produtos regionais, fortalecimento das cadeias produtivas locais e ampliação da competitividade dos empreendimentos.

Após a rodada, o acompanhamento das empresas continua por meio dos Agentes de Mercado, que apoiam os empreendedores nas etapas de negociação, adequação às exigências dos compradores e consolidação das oportunidades geradas durante o encontro.

Ao promover conexões estratégicas entre quem produz e quem compra, o Sebrae em Rondônia reforça seu compromisso com o desenvolvimento dos pequenos negócios e com o fortalecimento da economia regional

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).