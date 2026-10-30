Superpop perde diretora em meio a clima de tensão na RedeTV!

Por IG

Publicada em 30/10/2026 às 16h19

Claudia Zerbinato decidiu deixar a direção do Superpop, apresentado por Cariúcha na RedeTV!. A profissional, que trabalha na emissora há anos, teria chegado ao limite com o programa e não estaria mais disposta a continuar no comando da atração. Apesar das tentativas para convencê-la a permanecer na casa, a diretora estaria decidida a sair.

Para assumir o posto, a RedeTV! escolheu Luiz Afif, atual coordenador de Jornalismo da emissora. A coluna apurou que a mudança pegou de surpresa até profissionais de outras áreas do canal. A equipe do telejornal RedeTV News, por exemplo, não esperava que a alteração acontecesse. A chegada de Afif ao Superpop também representa uma espécie de retorno às origens.

Antes de assumir funções ligadas ao jornalismo, ele trabalhou como diretor de externas do Pânico na Band, experiência que o aproxima novamente de um formato de entretenimento que mescla reportagens e quadros diversos no palco. O Superpop, por sua vez, ultrapassa um momento turbulento na emissora, com a audiência abaixo dos padrões do formato. No dia 21 de outubro, a atração marcou 0,6 de média.

No dia 14 do mesmo mês, apenas 0,5, derrubando os índices recebidos pelo TV Fama. Na última quarta (21), ainda aconteceu uma briga nos bastidores do programa, com o influenciador Rico Melquiades sendo impedido de participar da atração por uma decisão da própria Cariúcha, o que aumentou essa tensão no Superpop. Coincidentemente ou não, a diretora deixa o programa em meio a estes percalços internos.

Cariúcha trocou o SBT pela RedeTV!

Em fevereiro, Cariúcha comentou sobre o desafio de assumir o Superpop. “É um dos anos mais desafiadores da minha vida, né? Porque o Fofocalizando estava lá, um sucesso lá, com eu, Gaby, Cartolano, Thayse, Baldi, né?”, disse.