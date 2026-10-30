Neymar Jr. ataca Luana Piovani após polêmica com filhos:

Por IG

Publicada em 30/10/2026 às 16h27

Neymar Jr. voltou a provocar Luana Piovani nas redes sociais e levou a discussão para a vida familiar da atriz. Na quinta-feira (29), o jogador do Santos comentou a decisão de Dom, filho mais velho de Luana com o surfista Pedro Scooby, de morar com o pai.

Bastante irritado com a situação que já vem se desenrolando há dias, o craque disparou contra a artista:

Se eu fosse filho dela, eu também iria morar com o Scooby. Muito mais legal! Imagina ter que aguentar essa mãe maluca em casa?Neymar Jr., jogador e empresário.

A declaração repercutiu após uma sequência de provocações entre o atleta e a atriz, que também envolveu Bruna Biancardi, mulher de Neymar. A nova troca de farpas ampliou o conflito público entre os famosos, que voltaram a trocar críticas nas redes sociais nos últimos dias.

Neymar cita decisão do filho de Luana Piovani

O comentário do jogador fez referência a Dom, de 14 anos, que vive com Pedro Scooby no Rio de Janeiro desde 2024. Os irmãos gêmeos do adolescente, Bem e Liz, de 11 anos, continuam morando com a mãe em Portugal.

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A declaração de Neymar ocorreu em meio às críticas feitas por Luana ao jogador e à família dele. A atriz voltou a comentar o comportamento do camisa 10 após a expulsão durante a partida entre Santos e Bahia, no sábado (24), e mencionou as filhas do atleta com Bruna Biancardi.

“Que desgraça de homem. A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem… Culpa da mãe! Otária de carteira assinada”, escreveu Luana em uma publicação nas redes sociais.

Diferente das últimas vezes, as declarações de Luana provocaram uma reação em Bruna Biancardi, que respondeu à atriz em um comentário publicado no perfil de uma página de entretenimento. A influenciadora pediu que ela não envolvesse sua família na discussão e fez críticas pessoais à artista.

“Luana Piovani, se preocupe com os seus filhos, que por livre e espontânea vontade resolveram não viver mais com você! E lave a sua boca suja pra falar das minhas filhas ou de mim”, escreveu Bruna.

Na sequência, a influenciadora chamou a atriz de “feminista de merd*” e afirmou que, se o problema fosse com Neymar, Luana deveria resolver a questão diretamente com ele. Bruna também sugeriu que a artista procurasse terapia e encerrou a mensagem desejando felicidade a ela.

Brigas

Já não é mais novidade que as desavenças públicas entre Neymar e Luana Piovani vem se intensificando desde 2024, quando a atriz criticou o envolvimento do jogador em um projeto imobiliário ligado à chamada PEC das Praias. Na época, os dois trocaram declarações nas redes sociais, e o conflito também teve desdobramentos judiciais.

Neste mês, a discussão voltou a ganhar força após publicações relacionadas ao posicionamento político do jogador e às críticas de Luana à sua vida pessoal. Em 16 de outubro, Neymar já havia respondido a uma provocação da atriz questionando o fato de ela morar em Portugal e mencionando a relação dela com os filhos.