Bairro Nacional recebe ações de saúde que aproximam serviços públicos da comunidade

Por Helen Paiva

Publicada em 03/11/2026 às 16h28

No bairro Nacional, em Porto Velho, a saúde também chega às salas de aula, aos encontros com gestantes e às atividades de prevenção realizadas junto à comunidade. São ações que fazem parte da rotina das equipes da Unidade de Saúde da Família (USF) Ronaldo Aragão e aproximam os serviços públicos dos moradores.

De maio a agosto deste ano, crianças, adolescentes e adultos participaram de atividades promovidas pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Entre elas, orientações sobre saúde bucal, vacinação, alimentação, saúde mental e prevenção de doenças.

MAIS FACILIDADE NO ATENDIMENTO

Além das ações realizadas na comunidade, a USF Ronaldo Aragão também passou por mudanças na organização dos atendimentos. Uma delas foi a implantação do agendamento diário de consultas, que antes era realizado apenas às sextas-feiras.

A unidade também passou a organizar os atendimentos por blocos de horários, buscando reduzir o tempo de espera dos pacientes e evitar que precisem permanecer durante todo o dia na unidade.

SAÚDE QUE CHEGA ÀS ESCOLAS

Entre as atividades realizadas, a saúde bucal ganhou destaque. Na Escola Nacional, foram registradas 826 participações de crianças em ações de escovação supervisionada, incentivando hábitos de higiene desde a infância.

O trabalho também chegou aos adolescentes. Por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), 80 estudantes participaram de encontros sobre transtornos alimentares e os impactos do uso excessivo de telas, assuntos que fazem parte do cotidiano de muitas famílias.

ACOMPANHAMENTO E PREVENÇÃO

Na USF Ronaldo Aragão, as atividades também contemplam gestantes, crianças, pessoas com hipertensão e diabetes. Os encontros oferecem orientações sobre saúde, prevenção de doenças e, quando necessário, atualização de receitas para medicamentos de uso contínuo.

A unidade também desenvolve grupos de apoio para pessoas que desejam parar de fumar, oferecendo acompanhamento e orientações durante o processo.

A vacinação faz parte desse trabalho. Durante a campanha de multivacinação realizada em agosto, foram aplicadas 27 doses, contribuindo para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes.

Além das ações voltadas diretamente à população, os profissionais da unidade participaram de capacitações sobre rastreamento do câncer do colo do útero, hanseníase, tuberculose e saúde mental. Também foram realizadas atividades de conscientização sobre violência doméstica.

SAÚDE MAIS PRÓXIMA DA COMUNIDADE

O trabalho desenvolvido no bairro Nacional faz parte das ações da Atenção Primária à Saúde, que acompanha a população não apenas quando surge um problema de saúde, mas também por meio da prevenção, da informação e do acompanhamento das famílias.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de aproximar os serviços públicos das necessidades dos moradores.

“Nosso compromisso é garantir que os serviços públicos estejam cada vez mais próximos da população, com ações que atendam às necessidades dos moradores de cada bairro”, afirmou o prefeito.

As ações realizadas no bairro Nacional mostram como o atendimento pode ocorrer dentro e fora da unidade, alcançando diferentes públicos e necessidades. As atividades nas escolas, o acompanhamento das famílias e a organização das consultas fazem parte desse trabalho.

Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, as atividades desenvolvidas pelas equipes contribuem para aproximar os profissionais da realidade das famílias atendidas.

“A prevenção também faz parte do nosso trabalho. Quando levamos orientações às escolas e acompanhamos as famílias, conseguimos identificar necessidades e fortalecer a saúde da comunidade”.

A participação das equipes em atividades educativas e preventivas permite identificar necessidades de acompanhamento e orientar os moradores sobre os cuidados com a saúde, além dos atendimentos realizados na unidade.

O diretor da USF Ronaldo Aragão, Francisco, explicou que as mudanças na organização das consultas buscam facilitar o acesso dos pacientes e reduzir o tempo de espera.

“Estamos com quase 100% da população do nosso território cadastrada. Também implantamos o agendamento diário de consultas, que antes acontecia apenas às sextas-feiras. Além disso, organizamos os atendimentos por horários, para que os pacientes não precisem passar o dia inteiro esperando na unidade”.

Com o agendamento diário e a distribuição dos atendimentos por horários, os moradores passam a contar com uma organização que busca facilitar o acesso às consultas e tornar mais prática a rotina de quem procura a USF Ronaldo Aragão.