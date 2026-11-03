Justiça Federal mantém ação de improbidade sobre suposto esquema de vantagens indevidas no Incra de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/11/2026 às 16h10

PORTO VELHO, RO - A Justiça Federal de Rondônia determinou o prosseguimento de uma ação de improbidade administrativa relacionada à Operação Ímpios, que investiga suspeitas de pagamento e recebimento de vantagens indevidas vinculadas ao exercício de funções públicas no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A decisão, proferida pela juíza federal Luciane Benedita Duarte Pivetta, da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Rondônia, rejeitou questionamentos apresentados pelas defesas e estabeleceu prazo para a indicação das provas necessárias à continuidade do processo. A movimentação foi registrada em 2 de novembro de 2026.

A ação, identificada pelo número 1015185-12.2023.4.01.4100, foi ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) e envolve acusações de enriquecimento ilícito previstas no artigo 9º, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, além da aplicação do artigo 3º da mesma legislação aos particulares envolvidos. Segundo a acusação, determinadas movimentações financeiras estariam relacionadas ao pagamento de benefícios indevidos em razão de atividades desempenhadas no âmbito do Incra em Rondônia.

O processo tem origem em fatos investigados pela Polícia Federal durante a Operação Ímpios. Entre os elementos apresentados pelo MPF estão relatórios de análise de dados telemáticos, extratos bancários, informações obtidas mediante quebras de sigilo e documentos provenientes da investigação criminal. A documentação integra o conjunto de elementos utilizado para sustentar as acusações de irregularidades nas relações financeiras examinadas.

Durante a tramitação, as defesas questionaram a existência de justa causa para o prosseguimento da ação, a suficiência das provas apresentadas e a individualização das condutas atribuídas aos demandados. Também foram levantadas alegações sobre possíveis falhas na cadeia de custódia, autenticidade de documentos e integridade de materiais provenientes da investigação policial.

Outro ponto apresentado foi o pedido de suspensão da ação de improbidade em razão da existência de processo criminal relacionado aos mesmos fatos, registrado sob o número 1000889-87.2020.4.01.4100. A magistrada rejeitou a solicitação ao considerar que a tramitação da ação penal não impede, por si só, o andamento da demanda civil, diante da independência entre as instâncias judicial criminal, civil e administrativa.

Na análise das questões preliminares, a juíza considerou que os elementos apresentados pelo Ministério Público Federal oferecem suporte inicial suficiente para permitir o desenvolvimento da ação. A decisão ressalta, entretanto, que essa avaliação não representa reconhecimento definitivo das acusações, uma vez que a efetiva comprovação dos fatos dependerá do exame das provas durante a instrução processual.

As movimentações financeiras constituem um dos principais pontos de controvérsia. As defesas sustentam que os valores questionados possuem origens lícitas, relacionadas a empréstimos, operações de desconto e troca de cheques, prestação de serviços de topografia, levantamentos técnicos, georreferenciamento, regularização fundiária e pagamento de taxas e despesas administrativas.

O Ministério Público Federal, por sua vez, busca demonstrar a existência de ligação entre os repasses financeiros identificados e o exercício de funções públicas no Incra. A definição sobre a natureza dessas operações e a eventual existência de vantagens indevidas permanece pendente de apreciação judicial definitiva.

Ao examinar as objeções relacionadas à documentação utilizada pelo MPF, a magistrada considerou que não foram apresentados elementos concretos suficientes para justificar, nesta etapa, a exclusão das provas questionadas. A decisão destaca que a autenticidade, a consistência e o valor dos documentos deverão ser avaliados em conjunto com os demais elementos produzidos no processo, assegurando-se às partes a possibilidade de contestação.

A juíza também rejeitou as alegações preliminares de insuficiência da petição inicial. Conforme registrado na decisão, a acusação apresenta descrição individualizada dos fatos, indica movimentações financeiras consideradas suspeitas e estabelece o enquadramento jurídico atribuído às condutas investigadas. A existência ou não de comprovação suficiente para responsabilização dos demandados será examinada no julgamento do mérito.

Com a rejeição das questões preliminares, foi determinado que as partes especifiquem, no prazo comum de 15 dias, as provas que pretendem produzir. A manifestação deverá indicar objetivamente a finalidade dos elementos solicitados, o número de testemunhas, os pontos controvertidos que necessitam de esclarecimento e a eventual necessidade de perícia.

A decisão também determina providências relacionadas à ausência de contestação de um dos demandados, com observância das limitações legais aplicáveis às ações de improbidade administrativa. Concluída a etapa de indicação de provas, os autos deverão retornar à magistrada para nova deliberação.

O processo permanece em tramitação na 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Rondônia, sem sentença definitiva sobre a existência de atos de improbidade ou eventual responsabilidade dos demandados. Todos os envolvidos conservam o direito ao contraditório e à ampla defesa, incluindo a apresentação de documentos, a contestação das acusações e a produção das provas admitidas judicialmente.