Encontro de Catadores de Materiais Recicláveis de Rondônia aponta a consolidação da política pública de reciclagem

Por Veronilda Lima

Publicada em 03/11/2026 às 15h41

Com foco na valorização, fortalecimento e inclusão produtiva dos catadores de materiais recicláveis de Rondônia, o governo do estado realizou na segunda-feira (2) a abertura do 4º Encontro Estadual de Catadores de Materiais Recicláveis, entre os municípios de Presidente Médici e Ji-Paraná. Durante o evento, encerrado nesta terça-feira (3), cerca de 100 profissionais organizados em cooperativas, associações ou de forma individual participaram da programação, coordenada pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), com palestras, visita técnica, atividades práticas e levantamento de demandas que ampliem a geração de renda, qualifiquem a atuação das cooperativas e associações, difundam práticas seguras de trabalho e consolidem propostas para o desenvolvimento da política pública de reciclagem inclusiva no estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os encontros consolidaram-se como um espaço permanente de diálogo, formação e articulação entre o governo e os trabalhadores da reciclagem, contribuindo para o fortalecimento da política de inclusão produtiva no estado. “Todos os encontros possibilitaram a troca de experiência, construção de propostas, qualificação técnica e valorização do trabalho dos catadores, que são profissionais fundamentais para a preservação do meio ambiente, ao mesmo tempo que fazem a economia circular e promovem a inclusão social”, pontuou.

A titular da Seas, Luana Rocha reforçou, que com estes encontros o governo, por meio da Seas, contribui com a organização dos catadores no estado, ampliação do conhecimento sobre políticas públicas, fortalecimento das cooperativas e a construção de uma pauta unificada em defesa da reciclagem inclusiva em Rondônia. ““A escolha de Presidente Médici atendeu ao pedido dos próprios catadores, apresentado no Fórum Estadual de Lixo e Cidadania, pelo fato de o município estar mais centralizado, favorecendo a participação de um número maior de catadores. Nesta edição foi inserida pela primeira vez a oficina do projeto “Recicla ON”, do Instituto Gea, do estado de São Paulo, focada na capacitação e estruturação de cooperativas de catadores para a destinação correta de resíduos eletroeletrônicos (lixo eletrônico).

Ester e Maria Valentina destacaram a importância do evento para novos conhecimentos

A busca de novos conhecimentos e inovação para as cooperativas foi o que levou Ester e Maria Valentina, catadoras desde criança, a saírem de Ariquemes para o evento, por considerarem um momento importante para conhecer as novidades da área, com a troca de informações. Elas ainda comemoraram a ordem de trabalho da cooperativa pela prefeitura, que aguardavam há 16 anos.

Os catadores locais ainda contam com o Programa Estadual Rondônia Recicla, instituído pela Lei 6.372, de 30 de abril deste ano, que prevê fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), veículos para coleta seletiva e maquinários para as centrais de triagem e associações; oferta de programas de capacitação contínua, incluindo gestão administrativa e financeira, para catadores e suas organizações; fomento à implantação de centrais de triagem em regiões estratégicas do estado; fomento à criação e ao fortalecimento de associações e cooperativas de catadores nos municípios que não as possuem; e estabelecimento de mecanismos de remuneração por desempenho e formalização de contratos de serviços de coleta seletiva. Até o momento já foram entregues 480 EPIs.

A primeira edição dos Encontros, realizada nos dias 12 e 13 de dezembro de 2023, contou com a participação de 157 catadores; já a segunda, dias 26 e 27 de novembro de 2024, teve 202 profissionais; enquanto na 3ª, de 6 a 8 de dezembro de 2025, foram 120.