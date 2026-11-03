Corre Jaru 45 Anos: corrida que abriu as comemorações do aniversário de Jaru

Por ASSESSORIA

Publicada em 03/11/2026 às 15h25

Mais de 2 mil pessoas participaram da Corre Jaru 45 Anos, corrida promovida pela Prefeitura de Jaru em comemoração aos 45 anos de emancipação política do município. Realizada no último domingo (1º), a competição reuniu corredores de diversas cidades de Rondônia e também do Acre, que disputaram os percursos de 5 km e 10 km, nas categorias Elite e por faixa etária: 16 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50+.

O prefeito Jeverson Lima participou da corrida e agradeceu a expressiva adesão dos atletas ao evento. “Esta corrida entrou para a história não só de Jaru, mas também do estado de Rondônia, por ser uma das maiores já realizadas até hoje. Agradeço a cada pessoa que se inscreveu. Muitos viajaram centenas de quilômetros para estar conosco, e receber tantos visitantes é motivo de muito orgulho para nós, jaruenses”, destacou.

O prefeito também adiantou que a edição de 2027 será ainda maior e contará com uma categoria especial para crianças. “Vamos preparar uma corrida mirim, para incentivar a prática esportiva desde a infância. A criançada já pode ir treinando para fazer bonito no ano que vem!”, anunciou.

Além do prefeito Jeverson Lima, prestigiaram a Corre Jaru 45 Anos a primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima; o vice-prefeito Grécio Benedito; o deputado estadual Dr. Luís do Hospital; a presidente da Câmara Municipal, Tatiane da Saúde; as vereadoras Sthella Almeida e Suhellen Fernanda; os vereadores Schimiti Patroleiro, Marcão de Tarilândia e Mestre Café; e o empresário João Gonçalves Filho.

As comemorações pelos 45 anos de Jaru seguem ao longo da semana: na quinta-feira (05), às 19h, será realizado o acendimento da decoração natalina na Praça Sebastião Dias de Almeida, conhecida como Praça da Dom Pedro. Na sexta-feira (06), a programação contará com show da dupla gospel Canção e Louvor, e, no sábado (07), será a vez do grupo católico Colo de Deus. As duas apresentações começam às 21h, no estádio municipal Leal Chapelão.