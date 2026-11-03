Polícia apreende quase 93 kg de drogas, revólveres e prende quatro homens

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/11/2026 às 13h50

Quatro homens foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, em Porto Velho, após serem presos em flagrante durante uma fiscalização na BR-364, na noite de segunda-feira (2). Além das prisões, foram apreendidos 92,850 quilos de entorpecentes, quatro revólveres municiados, 40 munições intactas de calibre .38 SPL, aparelhos celulares e outros objetos.

A ocorrência foi registrada no âmbito da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvida simultaneamente à Operação Madeira-Mamoré II. As duas iniciativas são direcionadas ao enfrentamento de crimes transfronteiriços e interestaduais, com atenção especial ao tráfico de drogas.

Entre as forças mobilizadas estavam a Polícia Militar de Rondônia (PMRO), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal (PF). Pela PM, participaram integrantes do Comando de Policiamento Especializado (CPE), por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON).

A apreensão ocorreu na zona rural da capital rondoniense, onde um Hyundai HB20S ocupado pelos quatro suspeitos foi interceptado pelas equipes policiais. Durante a vistoria no automóvel, foram localizadas diferentes substâncias entorpecentes, além do armamento e das munições.

A maior quantidade correspondia à maconha do tipo skunk, com 41,8 quilos. Também foram contabilizados 29,634 quilos de pasta base de cocaína e 21,416 quilos de cloridrato de cocaína. Somadas, as três substâncias totalizaram 92,850 quilos de drogas.

Após a fiscalização, os ocupantes do veículo receberam voz de prisão e foram conduzidos à unidade da Polícia Federal, juntamente com os materiais recolhidos, para a adoção das providências legais.

Desenvolvida em parceria com o Governo de Rondônia, a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas busca fortalecer a atuação conjunta dos órgãos de segurança pública no combate às atividades criminosas em território estadual.