Suspeito de furto é localizado em área de mata após fugir de policiais e bater moto contra cerca

Por jaruonline.com

Publicada em 03/11/2026 às 13h40

Uma ação integrada da Polícia Militar resultou na localização de um suspeito de furto e na recuperação de uma motocicleta e de um aparelho celular na madrugada desta terça-feira (3), em Rondônia.

Por volta de 1h30, a vítima procurou o quartel da Polícia Militar no distrito de Quinto Bec, em Machadinho d’Oeste, e informou que havia percebido o desaparecimento de sua motocicleta e de seu celular, que estavam dentro de sua residência.

A vítima também indicou aos policiais uma pessoa que suspeitava ser responsável pelo furto. Diante das informações, os militares iniciaram diligências para localizar o suspeito e recuperar os objetos.

Durante as buscas, a polícia recebeu informações de que o homem teria seguido para o município de Vale do Anari, onde supostamente pretendia trocar os objetos furtados por entorpecentes.

Policiais de Machadinho d’Oeste e Vale do Anari realizaram buscas conjuntas e conseguiram localizar o suspeito em uma área de mata.

Ao perceber a aproximação das equipes, o homem tentou fugir, mas acabou colidindo a motocicleta contra uma cerca, causando danos ao veículo. Na queda, ele sofreu pequenas escoriações, com ferimentos na região da sobrancelha e da clavícula.

O suspeito foi capturado e, durante a ação, os policiais recuperaram a motocicleta e o aparelho celular, que foram reconhecidos pela vítima.

Todos os envolvidos, juntamente com os objetos recuperados, foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Machadinho d’Oeste, onde a ocorrência foi apresentada para as providências cabíveis.