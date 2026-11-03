Ji-Paraná se prepara para a Corrida Internacional Marco Zero 2026 com premiação recorde e grande estrutura

Por Sesc Rondônia

Publicada em 03/11/2026 às 14h20

Ji-Paraná está prestes a se transformar na capital esportiva da Região Norte. No dia 22 de novembro de 2026, as ruas do município receberão a Corrida Internacional Marco Zero, evento que já faz parte do calendário oficial e promete movimentar a cidade durante as comemorações de aniversário. Com expectativa de reunir cerca de 5 mil participantes, a prova une atletas de elite, corredores amadores e amantes da atividade física em um percurso desafiador de 10 km.



Mais do que uma grande festa do esporte, a Corrida Internacional Marco Zero transforma a rotina de Ji-Paraná e movimenta a cidade inteira. A chegada de milhares de atletas e visitantes traz um movimento intenso para o comércio local, lotando hotéis, restaurantes e impulsionando os serviços e o transporte. Uma iniciativa desse tamanho mostra a força da nossa cidade, gera novas oportunidades para quem empreende e coloca Ji-Paraná em destaque para todo o Brasil.



União de forças

O sucesso de um evento desse porte é fruto de uma articulação sólida entre importantes instituições. A realização da Corrida Internacional Marco Zero 2026 é uma correalização que une a Prefeitura de Ji-Paraná, o Sistema Fecomércio Rondônia, por meio do Sesc e a CDL de Ji-Paraná. Essa cooperação garante a grandiosidade logística e operacional da prova, movimentando a economia local, a rede hoteleira, o comércio e o turismo esportivo da região.



Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/Instituto Fecomércio em Rondônia e vice-presidente da CNC, Raniery Araújo Coêlho, o evento reafirma o compromisso institucional com a comunidade e a economia:



“O incentivo à prática desportiva e a promoção da saúde estão no coração do trabalho do Sesc. Apoiar e realizar a Corrida Marco Zero é garantir que a nossa população tenha acesso a grandes momentos de lazer e bem-estar, ao mesmo tempo em que movimenta de forma direta o comércio de serviços de Ji-Paraná, gerando renda e fortalecendo toda a economia da região”, destacou.



Premiação

A edição deste ano consolida-se como um dos maiores incentivos financeiros do atletismo nacional para provas de 10 km, oferecendo uma premiação recorde que supera os R$300 mil. A competição reúne desde atletas de alto rendimento no Pelotão Elite e no Pelotão Rondoniense até o público geral em busca de superação pessoal e de medalhas por faixa etária.



O 1º lote já está esgotado, mas o 2º lote já está disponível! Corra para garantir a sua vaga e acompanhe todos os detalhes acessando o site oficial corridamarcozero.com.br. Na plataforma, você encontra o regulamento completo, as regras, os horários de largada e as informações sobre a entrega dos kits, que acontece nos dias que antecedem a prova do dia 22 de novembro.