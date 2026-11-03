Secretaria Municipal de Meio Ambiente abre oportunidade de estágio remunerado

Por Assessoria

Publicada em 03/11/2026 às 14h42

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) está com oportunidade de estágio para acadêmicos que desejam colocar seus conhecimentos em prática e contribuir para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável do município.

🎓 Cursos aceitos:

✅ Ciências Biológicas (Licenciatura ou Bacharelado);

✅ Agronomia;

✅ Gestão Ambiental;

✅ Demais cursos da área ambiental.

🌿 Áreas de atuação:

📌 Protocolo Ambiental;

📌 Atividades administrativas;

📌 Apoio e orientação ao agricultor familiar;

📌 Apoio às atividades de fiscalização ambiental.

💰 Bolsa de estágio: R$ 1.621,00, sem benefícios adicionais.