Secretaria Municipal de Meio Ambiente abre oportunidade de estágio remunerado

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) está com oportunidade de estágio para acadêmicos que desejam colocar seus conhecimentos em prática e contribuir para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável do município.
🎓 Cursos aceitos:
✅ Ciências Biológicas (Licenciatura ou Bacharelado);
✅ Agronomia;
✅ Gestão Ambiental;
✅ Demais cursos da área ambiental.
🌿 Áreas de atuação:
📌 Protocolo Ambiental;
📌 Atividades administrativas;
📌 Apoio e orientação ao agricultor familiar;
📌 Apoio às atividades de fiscalização ambiental.
💰 Bolsa de estágio: R$ 1.621,00, sem benefícios adicionais.
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