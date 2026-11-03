Inscrições para cursos na Escola Móvel de Panificação e Confeitaria estão abertas até dia 12

Por Joao Albuquerque

Publicada em 03/11/2026 às 14h52

Inscrições para cursos na Escola Móvel de Panificação e Confeitaria estão abertas até dia 12O crescimento do setor alimentício atrai cada vez mais quem busca se qualificar profissionalmente no segmento econômico, que se destaca nacionalmente pela geração de emprego e renda. Em Rondônia, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) qualifica mão de obra para esse ramo de atividade, e está com inscrições abertas, até o dia 12 de novembro, em Ji-Paraná, para os Cursos de Panetone e Chocotone, ofertados na Escola Móvel de Panificação e Confeitaria. Os interessados podem se inscrever no link disponibilizado no site da instituição.

A idade mínima para se matricular é 18 anos, enquanto a escolaridade mínima exigida é o ensino fundamental incompleto. O critério de seleção é a ordem de inscrição, garantindo a vaga, portanto, os primeiros inscritos que cumprirem todos os requisitos. Os participantes receberão certificados mediante a participação em todas as atividades e avaliações. As aulas serão ministradas na Escola Móvel de Panificação e Confeitaria, instalada na avenida Ji-Paraná nas imediações da Prefeitura.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a expansão da educação profissional oferece a estudantes e trabalhadores de todas as regiões do estado a oportunidade de se profissionalizar, visando uma vaga de emprego ou a abertura do próprio negócio, e o ensino profissionalizante tem papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico do estado, porque quem se habilita em uma profissão contribui para o fortalecimento do mercado de trabalho.

NOVAS OPORTUNIDADES

Diante da expansão do ensino profissionalizante no cenário rondoniense, jovens como Christian Teixeira de Miranda estão atualizando o currículo para construir uma carreira de sucesso. Aos 18 anos, o morador do Bairro Mariana, em Porto Velho, concluiu o Ensino Médio e faz atualmente o Curso de Operador de Drone. “Já trabalhei como auxiliar num depósito de material de construção e agora me preparo para novas oportunidades”, declarou.

Segundo a presidente do Idep, Iasmin Brandão Nogueira, o novo cronograma da Escola Móvel de Panificação e Confeitaria contempla estudantes e trabalhadores que têm interesse em aproveitar as possiblidades que surgem com o aquecimento da economia no período natalino. “As festas de fim de ano são sempre promissoras para quem atua no setor de alimentos, então os cursos nessa área despertam muito interesse”, ressaltou.