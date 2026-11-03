Chapa 2 vence eleição da Associação AMIGOS

Por SINJUR

Publicada em 03/11/2026 às 14h13

A eleição para a escolha da Diretoria Administrativa da Associação AMIGOS foi realizada nesta sexta-feira (30), com a participação dos associados.

Ao todo, foram registrados 516 votos. A Chapa 2 recebeu 317 votos (61,43%), enquanto a Chapa 1 obteve 199 votos (38,57%).

O SINJUR parabeniza os participantes do processo eleitoral e deseja sucesso à diretoria eleita, reafirmando a importância da participação democrática e do fortalecimento das entidades.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO