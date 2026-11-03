Prefeitura de Jaru conclui pavimentação de novo trecho da Rua João Batista, no Setor 4

Por Assessoria

Publicada em 03/11/2026 às 14h23

A Prefeitura de Jaru concluiu, na última quinta-feira (29), a pavimentação de mais um trecho da Rua João Batista, entre as ruas Amazonas e Pará, no Setor 04.

Os serviços foram executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - Seminsp, com recursos financeiros, maquinários e equipes próprias da Prefeitura. A obra integra o conjunto de ações da gestão municipal voltadas à ampliação da infraestrutura urbana e à melhoria da mobilidade em Jaru.

O prefeito Jeverson Lima destacou que a administração municipal seguirá investindo massivamente no asfaltamento de ruas, com o objetivo de proporcionar melhores condições de tráfego e mais qualidade de vida à população. “A pavimentação vem acontecendo em todos os setores da cidade e tem trazido mais valorização imobiliária e desenvolvimento para o município, além de conforto, segurança e um trânsito organizado para quem vive e circula por nossa cidade”, ressaltou.