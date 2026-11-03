Rondônia registra 43,6 mil inscritos no Enem 2026; provas acontecem nos dias 8 e 15 de novembro

Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 03/11/2026 às 14h17

Rondônia contabiliza 43.682 mil inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo 30.679 mil candidatos com inscrição gratuita e 13.003 mil pagantes. Em todo o Brasil, o Enem reúne mais de 5 milhões de participantes e é uma das principais formas de acesso ao ensino superior. A preparação dos estudantes inclui a organização da rotina de estudos, a consulta ao local de prova e a atenção às orientações oficiais. Os estudantes de Rondônia que vão participar do exame devem ficar atentos à diferença de fuso horário entre o estado e Brasília. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro e, os horários em Rondônia são uma hora mais cedo em relação ao horário oficial de Brasília. No estado, os portões abrem às 11h, fecham ao meio-dia e as provas começam às 12h30.

No primeiro dia de aplicação, domingo (8), os portões abrem às 11h e fecham às 12h, no horário local de Rondônia. As provas começam às 12h30 e terminam às 18h. Nessa etapa, os participantes respondem às questões de Linguagens e Ciências Humanas, além de fazerem a redação.

No segundo dia, domingo (15), os horários de abertura e fechamento dos portões e de início das provas permanecem os mesmos. Os participantes realizam as provas de Matemática e Ciências da Natureza, com encerramento previsto para as 17h30, também no horário local. A diferença ocorre porque o Enem adota o horário oficial de Brasília como referência nacional. Como Rondônia está uma hora atrás da Capital Federal, os candidatos devem considerar o horário indicado para o estado ao organizar o deslocamento até o local de prova.

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO

O Cartão de Confirmação de Inscrição, que informa o local de prova de cada participante, está disponível na Página do Participante. Os candidatos devem acompanhar as informações e orientações divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para evitar imprevistos nos dias de aplicação.

PREPARAÇÃO

Durante a preparação os estudantes podem utilizar recursos digitais gratuitos disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC). O aplicativo MEC Enem oferece simulados interativos, banco de exercícios, videoaulas e orientações para a produção da redação. A plataforma MEC Idiomas disponibiliza cursos gratuitos de inglês e espanhol em diferentes níveis de proficiência. Já o MEC Livros reúne obras em uma biblioteca digital. Na página Guia do Enem, também estão disponíveis dicas, vídeos e respostas às dúvidas frequentes sobre o exame.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a relevância da educação para ampliar as oportunidades de formação e desenvolvimento dos estudantes. “O acesso ao ensino superior representa uma possibilidade de continuidade dos estudos e de construção de novas perspectivas profissionais.”

O titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Alisson Maia, destacou a importância da preparação dos estudantes para o exame, devendo eles conferirem antecipadamente as informações necessárias para a realização das provas. A atenção aos horários, aos documentos exigidos e ao local de aplicação contribui para que os candidatos se organizem e evitem imprevistos.

ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR

O Enem é uma das principais formas de acesso à educação superior no Brasil. As notas podem ser utilizadas em processos seletivos como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (Prouni), além de atenderem aos critérios de participação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados também podem ser aproveitados em processos seletivos próprios de universidades e faculdades, além de convênios com instituições de ensino superior de Portugal.