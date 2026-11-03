Motocross vai agitar Campo Novo de Rondônia com entrada gratuita e premiação de R$ 20 mil

Por ASCOM

Publicada em 03/11/2026 às 11h51

Campo Novo de Rondônia (RO) — Nos dias 28 e 29 de novembro, Campo Novo de Rondônia vai ficar mais barulhenta — no bom sentido. A cidade recebe a Final Regional Norte de Motocross, um fim de semana inteiro de velocidade, saltos, ultrapassagens e muita emoção na pista. A expectativa é reunir pilotos da região, moradores e visitantes que gostam de esporte e querem acompanhar a competição de perto.

Durante os dois dias, o público pode torcer pelos pilotos e acompanhar disputas que prometem movimentar a cidade. Quem curte motocross sabe que cada largada exige técnica, coragem e concentração. Nas curvas, nos saltos e nas retas, os competidores precisam mostrar habilidade e preparo para buscar os melhores resultados.

E tem um detalhe que deixa o convite ainda melhor: a entrada é totalmente gratuita. Moradores de Campo Novo de Rondônia e de outras cidades podem prestigiar a competição sem pagar ingresso. É uma chance de reunir a família, encontrar os amigos e aproveitar um evento esportivo no fim de semana.

A Prefeitura de Campo Novo de Rondônia vai oferecer R$ 20 mil em premiação. O incentivo aumenta a expectativa para as disputas e valoriza a participação dos pilotos que estarão na pista em busca de bons resultados. A competição também coloca o município em evidência no calendário esportivo regional e movimenta a cidade com a chegada de pilotos, equipes e visitantes.

A programação conta ainda com o Troféu Holeshot, uma disputa especial para premiar o piloto que sair melhor na largada e chegar primeiro à primeira curva. A premiação será realizada nas duas baterias, o que torna os primeiros segundos de cada corrida ainda mais emocionantes. Nesse momento, reflexo, técnica e potência fazem toda a diferença.

Para quem já acompanha o motocross, será a chance de ver grandes disputas de perto. Para quem ainda não conhece, o evento pode ser um ótimo primeiro contato com o esporte e com a emoção das corridas.

Com a competição nos dias 28 e 29 de novembro, Campo Novo de Rondônia se prepara para receber um público animado em um fim de semana de esporte, lazer e confraternização. Entrada gratuita, premiação de R$ 20 mil e Troféu Holeshot: a combinação promete agitar a cidade.