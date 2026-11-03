Detran-RO fortalece estrutura operacional com entrega de 20 novos veículos para renovação da frota

Por Secom

Publicada em 03/11/2026 às 11h41

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) realiza, nesta quarta-feira (4), às 10h, no estacionamento da sede da autarquia, em Porto Velho, a entrega de 20 novos veículos destinados à renovação da frota institucional. Com investimento de R$ 7.373.198,35, a iniciativa contempla vans de passageiros, caminhonetes compactas, caminhões-baú e um micro-ônibus executivo, fortalecendo a estrutura operacional da instituição e ampliando sua capacidade de atuação em todas as regiões do estado.

Do total de veículos adquiridos, 11 são vans de passageiros, das quais duas já foram entregues aos municípios de Ji-Paraná e Vilhena. Os novos veículos serão utilizados em atividades administrativas, operacionais, de fiscalização e educação para o trânsito, contribuindo para maior eficiência na prestação dos serviços públicos e melhores condições de trabalho aos servidores.

Além de simbolizar a modernização da infraestrutura do Detran-RO, a entrega dos novos veículos reforça o compromisso da autarquia com a transparência, a eficiência administrativa e a valorização dos servidores, levando mais agilidade aos processos internos e fortalecendo as ações desenvolvidas em benefício da sociedade rondoniense.