Setor chacareiro recebe serviços de encascalhamento, patrolamento e troca de manilhas

Por Thaís Alves

Publicada em 03/11/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realiza serviços de manutenção no setor chacareiro, com trabalhos de encascalhamento, patrolamento e substituição de manilhas para melhorar as condições de tráfego e facilitar o deslocamento dos moradores.

As intervenções abrangem a região desde as proximidades do Cristal da Calama até a ligação com a Estrada dos Periquitos.

Até o momento, aproximadamente 6 mil metros de vias já receberam encascalhamento. A meta é alcançar entre 25 mil e 30 mil metros de serviços, incluindo encascalhamento, patrolamento e limpeza, conforme as necessidades identificadas em cada trecho. A previsão é que os trabalhos sejam realizados ao longo de dez dias.

Entre as vias atendidas estão as ruas Tereré, Raimundo Pecuária, Amazonas, Santarém, dos Mineiros, Vinícius de Moraes e Pé de Cedro, além do Travessão São Francisco e outras ruas da região.

As equipes também realizam o nivelamento das vias com máquinas e a substituição de manilhas quebradas ou obstruídas, estruturas utilizadas para permitir a passagem da água e evitar seu acúmulo em determinados pontos.

Os serviços são executados de acordo com as condições e necessidades identificadas em cada local.

Moradora do setor chacareiro há 16 anos, Vânia Oliveira destaca a importância das melhorias para a comunidade: “Aqui tem muita poeira para a gente. Agora vai melhorar, inclusive para a gente andar por aqui. É uma melhoria muito importante para os moradores”.

A manutenção das vias busca reduzir os transtornos causados pela poeira durante o período seco e melhorar as condições de circulação, especialmente nos trechos que apresentam irregularidades no solo.

O prefeito Léo Moraes afirmou que os serviços de infraestrutura também contemplam as regiões chacareiras da capital: “Estamos trabalhando para levar melhorias às comunidades, inclusive às regiões chacareiras. Nosso compromisso é avançar com serviços de infraestrutura que facilitem o dia a dia da população, proporcionando mais segurança e melhores condições de acesso”.

A programação contempla diferentes vias da região, com intervenções que variam conforme as condições encontradas pelas equipes. Além da melhoria da superfície das ruas, a substituição das manilhas busca facilitar a passagem da água nos pontos que apresentam problemas de drenagem.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, ressaltou que as ações integram os serviços desenvolvidos pela Prefeitura em diferentes regiões da capital e nos distritos.

“A gente trabalha em vários lugares de Porto Velho e nos distritos. Cada serviço levado à população tem como objetivo trazer benefícios, melhorar as condições de vida dos moradores e garantir mais qualidade no deslocamento de quem utiliza essas vias diariamente”.

O trabalho no setor chacareiro também envolve o acompanhamento das condições das estradas para identificar os trechos que necessitam de manutenção e organizar a atuação das equipes.

De acordo com Hélio Luiz, encarregado do Departamento de Estradas Vicinais (DEV), os profissionais seguem atuando na região para dar continuidade ao encascalhamento, ao patrolamento e à substituição das estruturas de drenagem nos pontos que apresentam necessidade de intervenção.

A previsão é que os serviços prossigam ao longo de dez dias, conforme o planejamento da Seinfra e as condições encontradas em cada trecho atendido.