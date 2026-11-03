Dra. Taíssa cobra esclarecimentos sobre atraso salarial no Hospital Júlio Perez

Por Assessoria

Publicada em 03/11/2026 às 11h45

A valorização das equipes de saúde é fundamental para a manutenção de um atendimento adequado e humanizado aos pacientes (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

A deputada estadual Dra. Taíssa (PL) solicitou à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) esclarecimentos sobre relatos de atraso no pagamento dos profissionais que atuam no Hospital Regional Júlio Perez, em Guajará-Mirim. A iniciativa surgiu após servidores procurarem a parlamentar para relatar preocupação com a situação e a falta de informações oficiais sobre a previsão de regularização dos salários.



Mesmo diante das dificuldades relatadas, os profissionais seguem desempenhando suas funções na unidade hospitalar, responsável por prestar assistência à população. A incerteza quanto ao recebimento dos salários afeta diretamente a tranquilidade financeira dos trabalhadores e de suas famílias, que dependem dessa remuneração para cumprir seus compromissos.



Diante desse cenário, Dra. Taíssa busca compreender os motivos do atraso relatado, as medidas administrativas adotadas pela Sesau e a previsão para a regularização dos pagamentos. A parlamentar também pediu informações sobre a existência de procedimentos administrativos destinados à apuração da situação, com o objetivo de contribuir para que os profissionais recebam esclarecimentos e tenham maior segurança quanto aos seus direitos.



A atuação da deputada reforça a importância do diálogo entre os servidores e a gestão estadual de saúde, priorizando a busca por soluções e a valorização de quem trabalha diariamente no atendimento à população. Para Dra. Taíssa, garantir condições adequadas aos profissionais também significa fortalecer os serviços oferecidos pelo Hospital Regional Júlio Perez e preservar a qualidade da assistência prestada à comunidade de Guajará-Mirim.



Foto: Thyago Lorentz