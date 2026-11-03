Dr. Fernando Máximo destina mais de R$ 157 milhões à saúde de Rondônia entre 2023 e 2025

Por Assessoria

Publicada em 03/11/2026 às 11h16

O deputado federal Dr. Fernando Máximo (PL-RO) destinou R$ 157.668.331,79 à saúde pública de Rondônia entre 2023 e 2025. Os recursos foram indicados por meio de emendas individuais, de bancada e estaduais ao longo de três anos de mandato.

Os valores contemplam municípios de praticamente todas as regiões do estado. Porto Velho, Vilhena, Ji-Paraná, Ariquemes, Cacoal e Rolim de Moura estão entre as cidades beneficiadas, além de dezenas de outros municípios de menor porte.

As emendas foram direcionadas ao custeio de serviços hospitalares, realização de exames, compra de insumos, oferta de cirurgias eletivas e reformas de unidades de saúde.

Parte dos recursos ajuda a manter o funcionamento cotidiano da rede pública, enquanto outras parcelas são destinadas à ampliação da capacidade de atendimento e à melhoria da estrutura oferecida à população.

Em Porto Velho, os valores fortalecem serviços de atenção básica e especializada. Os recursos também chegam a instituições de referência no atendimento aos rondonienses, como o Hospital Santa Marcelina e o Hospital de Amor.

A distribuição alcança desde grandes centros urbanos até municípios menores, permitindo que diferentes regiões de Rondônia recebam recursos voltados diretamente à prestação dos serviços de saúde.

Depois de indicados no orçamento, os valores passam pelas etapas administrativas de empenho, liberação e execução até serem efetivamente aplicados pelas unidades de saúde.

Entre 2023 e 2025, Dr. Fernando Máximo destinou R$ 157.668.331,79 para ações voltadas à manutenção, estruturação e ampliação dos atendimentos de saúde em Rondônia.