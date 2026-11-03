Pavimentação avança nas ruas Bandeirantes e Miguel Ângelo, no bairro Escola de Polícia

Por Thaís Alves

Publicada em 03/11/2026 às 11h44

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realiza serviços de drenagem na rua Henrique Valente, no bairro Três Marias. As intervenções têm como objetivo melhorar o escoamento da água da chuva e reduzir os transtornos causados pelo acúmulo de água na região, especialmente durante o período chuvoso.

Os trabalhos incluem a escavação de vala para o assentamento de manilhas e a construção de um poço de visita (PV), estrutura que permite o acesso à rede de drenagem para inspeção e manutenção. Essas etapas são necessárias para melhorar a passagem da água e facilitar futuros serviços de conservação do sistema.

A implantação de estruturas de drenagem contribui para reduzir os pontos de acúmulo de água, preservar as condições das vias e oferecer mais segurança à circulação de veículos e pedestres. Para os moradores, as melhorias buscam diminuir os transtornos enfrentados nos períodos de chuvas intensas.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a importância dos investimentos em infraestrutura para atender às necessidades dos bairros e preparar a cidade para o período chuvoso.

“Nosso compromisso é levar melhorias para os bairros e trabalhar para resolver problemas que afetam o dia a dia dos moradores. A drenagem é um serviço essencial, porque ajuda a reduzir os transtornos causados pela água acumulada e contribui para uma cidade mais estruturada, segura e preparada para o período de chuvas”.

Na rua Henrique Valente, a intervenção busca melhorar as condições de drenagem da via, permitindo que a água da chuva seja direcionada pela tubulação. A estrutura também contará com acesso para inspeções e eventuais serviços de manutenção.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, explicou que os trabalhos integram as ações de manutenção e melhoria da infraestrutura urbana desenvolvidas pela Prefeitura.

“Estamos trabalhando para ampliar e melhorar a estrutura de drenagem nos bairros de Porto Velho. A escavação, o assentamento das manilhas e a construção dos poços de visita são etapas importantes para garantir o funcionamento adequado do sistema e melhorar o escoamento das águas pluviais. Nosso objetivo é dar continuidade aos serviços e atender às necessidades da população”.

A construção do poço de visita também facilitará o trabalho das equipes responsáveis pela conservação da rede, permitindo o acesso à tubulação para verificar possíveis obstruções e realizar os serviços necessários.

As intervenções na rua Henrique Valente fazem parte dos serviços de drenagem executados pela Seinfra em Porto Velho. A conclusão dos trabalhos deverá contribuir para melhorar o escoamento da água da chuva e as condições de circulação no trecho atendido.