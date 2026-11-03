Direita Livre: motoristas devem ficar atentos às regras de conversão em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 03/11/2026 às 11h47

A conversão à direita com o semáforo vermelho já faz parte da rotina de motoristas em alguns cruzamentos de Porto Velho. Mesmo assim, a chamada Direita Livre ainda gera dúvidas entre os condutores. Por isso, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), reforça as orientações sobre o funcionamento do sistema e os cuidados necessários para realizar a manobra com segurança.

A regra é simples: o motorista só pode virar à direita com o sinal vermelho quando houver sinalização específica autorizando a conversão. Antes de avançar, é necessário reduzir a velocidade, observar o movimento da via e respeitar a preferência de pedestres, ciclistas e veículos que estejam circulando regularmente. Caso não haja condições seguras, o condutor deve aguardar.

Prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a medida busca melhorar a fluidez do trânsito e diminuir o tempo de espera nos cruzamentos de maior movimento, sem dispensar os cuidados necessários para evitar acidentes.

ATENÇÃO À SINALIZAÇÃO

Mesmo nos locais onde a conversão é permitida, a passagem não é obrigatória

Outro cuidado importante é evitar ocupar desnecessariamente a faixa destinada à conversão. Motoristas que pretendem seguir em frente devem observar a sinalização e utilizar as faixas adequadas, contribuindo para que o sistema funcione corretamente.

Atualmente, a Direita Livre está sinalizada nos seguintes cruzamentos da capital:

Avenida Guaporé com avenida Calama;

Avenida Calama com avenida Mamoré;

Avenida Jatuarana com rua Açaí;

Avenida Jorge Teixeira com rua Santos Dumont;

Rua Venezuela com avenida José Vieira Caúla.

O prefeito Léo Moraes destacou que a organização do trânsito também depende da colaboração dos motoristas e do respeito às regras de circulação.

“Queremos um trânsito mais organizado e com menos tempo de espera, mas isso depende da colaboração de todos. A Direita Livre facilita o deslocamento, desde que cada motorista respeite a sinalização e tenha atenção com pedestres e ciclistas”.

Mesmo nos locais onde a conversão é permitida, a passagem não é obrigatória. O motorista deve avaliar as condições do cruzamento e realizar a manobra somente quando não houver risco para os demais usuários da via.

Léo Moraes reforçou que a organização do trânsito depende do respeito às leis e da colaboração dos motoristas

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Lima, explicou que a atenção dos condutores é fundamental para o funcionamento da medida.

“A Direita Livre ajuda a melhorar o fluxo de veículos, mas é importante lembrar que a segurança vem primeiro. O motorista precisa observar a sinalização, respeitar a preferência de quem está atravessando e só realizar a conversão quando houver condições seguras”.

A orientação da Semtran é que os condutores observem as placas antes de realizar a conversão, respeitando a prioridade dos pedestres e dos veículos que já circulam pela via. A medida também exige atenção redobrada aos ciclistas que passam pelo cruzamento.

Nos locais onde não existe sinalização autorizando a Direita Livre, o motorista deve obedecer normalmente ao semáforo vermelho. A conversão somente é permitida nos cruzamentos devidamente sinalizados e quando houver condições seguras para a manobra.