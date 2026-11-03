Banda Nitro lança documentário e faz show de graça no próximo dia 05

Por Marcos Souza

Publicada em 03/11/2026 às 11h36

Nesta quinta-feira, dia 05 de novembro, Porto Velho vai estremecer o chão, os alicerces vão se abalar com um dos maiores acontecimentos culturais e musicais do ano: o lançamento do documentário “Dos Ossos à Nitro: Uma História de Sucesso”, um projeto concreto de audiovisual que vai passar o pente fino na carreira de uma das bandas pioneiras do rock em Rondônia, quiçá da Amazônia Legal, em seus mais de 30 anos de história no meio cultural. O evento festivo vai ser na casa de shows Monarka, no centro da Capital, e, melhor, de graça com duas sessões, onde em cada uma delas haverá a abertura com a exibição do documentário e depois o show da Banda Nitro.

A banda tem na atual formação, Dênis “Negão” Carvalho (baixo e vocal), Rodrigo “Rods” (bateria) e Lucas Souza (guitarra), um power trio que vai comandar a festa de lançamento do documentário. Dênis, que também atua como produtor, ressaltou que no dia do evento, a primeira sessão, às 16h30, irá uma caravana de estudantes como convidada, assim como a imprensa será chamada para prestigiar. Na segunda sessão, às 19h30, é voltada para o público que geralmente sai do trabalho e tem como conferir a programação. O evento é totalmente grátis, mas é necessário que acesse e entre na plataforma da Sympla no endereço: https://www.sympla.com.br/evento/lancamento-do-documentario-dos-ossos-a-nitro-uma-historia-de-sucesso

O documentário é uma ideia antiga da banda e nasceu da proposta de promover a valorização da cultura musical e a história da música autoral em Rondônia como patrimônio cultural, narrando a trajetória da banda Nitro e sua relevância histórica no rock e comportamento sociocultural. Vindos do levante do rock nacional da década de 80, com influências diretas do rock pop, Nitro, que já foi Ossos do Ofício, criou raízes e foi uma das gêneses do movimento musical, indo além de Rondônia e partindo para o Brasil, como referência. A banda até hoje, segue estimulando o protagonismo artístico e o sentimento de pertencimento e identidade local, dando oportunidade ao acesso ao audiovisual regional com exibições gratuitas e recursos de acessibilidade.

A produção visual do documentário contou com a colaboração de diversas pessoas, em depoimentos espontâneos – ao relatar períodos chaves da banda em diversos momentos, seja em shows inesquecíveis, quando estiveram à frente do bar e pub rock Urublues, ou ainda no Madeira Rock Festival, onde chegou a gravar um DVD ao vivo. Muitas dessas pessoas, além de equipe técnica e parceiros, Denis ressaltou a entrega de todos ao projeto e a sua realização, e parabenizou e agradeceu à todos pelo envolvimento e comprometimento.

Em uma análise da história que viveu e ainda vive com a Banda Nitro, Denis fez um relato emocionante e que resume bem esse momento tão importante:

“A gente, como banda, vendo agora o documentário todo pronto, o orgulho que deu e dá de toda essa estrada. Quando a gente olha no retrovisor, uma coisa é viver o que a gente viveu, outra coisa é reviver, dar uma olhada lá no museu do que a gente fez, na história. Dá muito orgulho todo o caminho e que dois amigos de 14 e 16 anos sonharam, com um monte de gente que acreditou nesse sonho e fez tudo isso se tornar realidade”.

Emocionado e orgulhoso, lembra do Festival que ajudou a idealizar junto com outras pessoas, e que vai dar continuidade em um projeto para o ano que vem e de momentos que não se apagarão jamais.

“Jamais imaginamos naquela época de adolescente que a gente ia trazer Titãs para Porto Velho, Pitty e Rappa. Gravar DVD com o povo cantando as nossas músicas. Então, muito orgulho do que ficou na obra que poderia ser apagada com o tempo, quando a gente não estivesse mais aqui. E esse registro, com esse apoio de políticas públicas, mais uma vez comprovando que vale a pena, através de um trabalho digital e público onde sua obra, o seu projeto, é colocado para uma curadoria, aprovar ou não, e você é aprovado e proporcionar esse momento de celebração com as pessoas gratuitamente, com alunos de escola pública e com o público geral, só dá orgulho”, concluiu Denis.

O documentário foi realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e contou com o apoio da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural). Vale registrar que o projeto foi contemplado pelo Edital de Chamamento Público Nº 08/2025, nos termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB), e da Lei Nº 14.903/2024 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura) do Decreto nº 11.740/2023 (PNAB) e do Decreto Nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento).

O documentário “Dos Ossos à Nitro: Uma História de Sucesso” vai estar disponível no Youtube.

SERVIÇO

O QUE É: Lançamento do documentário “Dos Ossos à Nitro: Uma História de Sucesso”

QUEM: Banda Nitro

QUANDO: dia 05 (quinta-feira) de Novembro

LOCAL: O MONARKA – Avenida Carlos Gomes, 1374 – Centro de Porto Velho

HORÁRIOS: Sessões às 16h30 e 19h30