Prefeitura de Porto Velho leva 3.800 galões de água para famílias no Baixo Madeira

Por Secom

Publicada em 03/11/2026 às 11h50

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC), iniciou uma força-tarefa para distribuir aproximadamente 3.800 galões de água e hipoclorito às comunidades afetadas pela estiagem no Baixo Madeira.

O transporte dos primeiros galões foi realizado no dia 30 de outubro, por meio de uma balsa que partiu da localidade de Boca do Jamari, distante cerca de 60 quilômetros da área urbana de Porto Velho. A operação prevê atender aproximadamente 2 mil famílias distribuídas em 25 comunidades dos distritos de Nazaré e Calama.

O transporte dos materiais é realizado por embarcações, com as primeiras entregas previstas para Boa Vista 1 e Boa Vista 2, antes de seguir para outras localidades até Calama.

No distrito de Nazaré, aproximadamente 149 famílias também estão incluídas na distribuição. A quantidade destinada a cada comunidade considera as condições de abastecimento. Localidades mais isoladas recebem maior quantidade de galões, enquanto aquelas que possuem poços ou sistemas coletivos de tratamento de água são atendidas conforme suas necessidades.

A missão conta com o apoio da Cooperativa de Agroextrativismo do Médio e Baixo Madeira, com sede em Porto Velho.

MOBILIZAÇÃO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS

A operação reúne equipes da Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, Defesa Civil Estadual, Exército Brasileiro, Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Sesc Mesa Brasil e secretarias da Prefeitura de Porto Velho.

O Exército disponibilizou caminhões para o transporte dos galões, enquanto o Sesc, por meio do Sistema Fecomércio, contribuiu com veículos e pessoal de apoio. A Agevisa participa com o fornecimento de hipoclorito para o tratamento da água.

Entre os integrantes da missão está o sargento Pedrosa, voluntário nas ações da Defesa Civil, que destacou a participação de profissionais de diferentes áreas na distribuição dos materiais.

“Somos todos voluntários, viemos de outros setores, setores operacionais, setores administrativos”.

Os voluntários atuarão durante 15 dias na entrega dos galões de água às comunidades. A participação de profissionais de diferentes setores contribui para organizar o transporte, a distribuição dos materiais e o atendimento às famílias nas localidades afetadas pela seca.

O prefeito Léo Moraes ressaltou as dificuldades enfrentadas pelas comunidades durante a estiagem e destacou a mobilização dos órgãos envolvidos na operação.

“Existem muitas dificuldades quando os rios baixam e o calor aumenta na Amazônia e em Porto Velho, não é diferente. Estamos diante de um decreto de emergência por conta do avanço e dos impactos da estiagem e ao mesmo tempo, todo apoio está sendo prestado para as famílias e comunidades impactadas. Estamos mobilizados com uma grande estrutura de ajuda humanitária aos moradores ao longo do rio Madeira”, disse o prefeito.

Marcos Berti Cavalcanti explicou que as entregas são acompanhadas pelo monitoramento das famílias afetadas pela estiagem

A redução do nível dos rios dificulta o transporte de alimentos, água e outros materiais essenciais às comunidades ribeirinhas. Por isso, as equipes utilizam diferentes rotas e meios de transporte para alcançar as famílias que enfrentam problemas de abastecimento.

O superintendente municipal de Proteção e Defesa Civil, médico Marcos Berti Cavalcanti, explicou que as entregas fazem parte de um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses, com acompanhamento das necessidades das comunidades.

“Essas entregas já estão acontecendo há alguns meses, estamos reforçando e ampliando a capacidade de distribuição e ao mesmo tempo monitorando as comunidades e famílias impactadas pela seca. Todas as secretarias municipais estão envolvidas numa ação coordenada de prestar todo apoio às famílias afetadas pela estiagem”.

O acompanhamento das localidades permite identificar as famílias que necessitam de assistência e organizar as próximas etapas da distribuição, considerando as dificuldades de acesso e as condições de abastecimento de cada região.

NOVAS ETAPAS DA DISTRIBUIÇÃO

Marcelo Duarte informou que 15 mil galões de água estão sendo distribuídos às comunidades ribeirinhas de Nazaré e Calama

O diretor operacional da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Marcelo Duarte, explicou que a Prefeitura adquiriu 15 mil galões de água após o remanejamento de recursos decorrente do decreto de situação de emergência pela estiagem.

“Em decorrência do decreto de situação de emergência, a Prefeitura realizou um remanejamento de recurso para a Defesa Civil, onde foram adquiridos 15.000 galões de água, que estão sendo levados para as comunidades ribeirinhas dos distritos de Nazaré e Calama”.

A aquisição integra o planejamento de abastecimento das comunidades afetadas. A distribuição é organizada em etapas, conforme a disponibilidade dos materiais e as condições de transporte até cada localidade.

Segundo o diretor, as equipes já concluíram o atendimento em São Carlos, Cavalcante e Terra Caída. A próxima etapa contempla Demarcação, com previsão de entrega de 600 galões para aproximadamente 110 famílias, das quais 70 residem na sede do distrito e outras 40 em comunidades ao longo do rio Machado.

Equipes concluíram as entregas em três localidades e seguem para Demarcação, onde 600 galões atenderão cerca de 110 famílias

Devido às dificuldades de acesso pelo rio Madeira, o transporte para essa etapa deverá ocorrer por uma rota terrestre que passa por Itapuã do Oeste, Cujubim, Estação Ecológica Soldado da Borracha e Gleba Rio Preto.

ALTERNATIVAS PARA O ABASTECIMENTO

Além da distribuição emergencial de água, a Prefeitura realiza a instalação de equipamentos que captam água dos rios e fazem o tratamento para consumo das famílias.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, cinco unidades foram instaladas em setembro, e outras cinco têm previsão de instalação até o fim deste ano. A proposta é ampliar as alternativas de abastecimento e reduzir a dependência das entregas realizadas por embarcações ou veículos durante os períodos de seca e cheia.

A mobilização também alcança o Médio e o Alto Madeira, com atendimento em Abunã e previsão de ampliação para Vista Alegre do Abunã e Nova Mutum, além de comunidades rurais situadas nas duas margens do rio Madeira.

As equipes seguem com a distribuição de água e materiais de tratamento, conforme as necessidades identificadas em cada localidade e as condições de acesso às comunidades atingidas pela estiagem.