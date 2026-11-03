Microcrédito Produtivo Orientado beneficia pescadores e extrativistas com R$ 694 mil em projetos

Por Wania Ressutti

Publicada em 03/11/2026 às 11h29

O fortalecimento da pesca e do extrativismo, aliado à geração de renda, ganhou um importante incentivo nas comunidades do Lago do Cuniã e Terra Caída, localizadas na região do Baixo Madeira, em Rondônia. Por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), foram executados 51 projetos no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), com aplicação de R$ 694 mil em investimentos destinados aos beneficiários.

A iniciativa tem o objetivo ampliar as oportunidades de investimento para trabalhadores que dependem da pesca e do extrativismo como fonte de renda e sustento familiar. Por meio do Microcrédito Produtivo Orientado (MPO), os beneficiários têm acesso a financiamento acompanhado de orientação técnica, possibilitando investimentos em equipamentos, materiais e melhorias necessárias ao desenvolvimento de suas atividades produtivas.

A assistência da Emater-RO contribui para ampliar as oportunidades de geração de renda das famílias

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ações como essa fortalecem as comunidades tradicionais e gera oportunidades para quem vive e trabalha no campo e nas áreas de extrativismo. “Ao facilitar o acesso ao crédito, estamos ajudando pescadores e extrativistas a melhorar sua renda, fortalecer suas famílias e construir novas perspectivas de futuro”, pontuou.

O diretor-presidente da Emater-RO, Alessandro Pedralli da Silva, ressaltou a importância da assistência técnica e da orientação aos trabalhadores para que tenham acesso às políticas públicas de incentivo à produção. “Nosso trabalho é estar próximo das comunidades, conhecer a realidade dos produtores e buscar alternativas que contribuam para melhorar suas condições de vida. Com acesso ao microcrédito orientado pelos nossos extensionistas, os pescadores e extrativistas têm a oportunidade de investir no fortalecimento de suas atividades”, afirmou Alessandro Pedralli.

A atuação da Emater-RO reforça o papel da assistência técnica e extensão rural na promoção da inclusão produtiva e no acesso às políticas públicas. Ao aproximar essas iniciativas das comunidades do Baixo Madeira, a instituição contribui para ampliar as oportunidades de geração de renda, melhorar as condições de trabalho e valorizar as atividades tradicionais desenvolvidas por pescadores e extrativistas, que têm papel importante na economia e na preservação dos recursos naturais de Rondônia.