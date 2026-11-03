Deputado Ezequiel Neiva fortalece produção agrícola em Cerejeiras com distribuição de adubo aos produtores rurais

Por Alexandre Almeida

Publicada em 03/11/2026 às 11h25

Investimento que chega ao campo e contribui para o desenvolvimento da agricultura de Cerejeiras (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

A produção agrícola de Cerejeiras conta com o apoio de ações desenvolvidas pelo deputado estadual Ezequiel Neiva, que tem destinado investimentos e benefícios para fortalecer o trabalho dos produtores rurais e contribuir com o desenvolvimento do setor agrícola no município. As ações no município contam com o apoio do prefeito Sinésio José e do vice-prefeito Valdir Carlos em conjunto com os vereadores Selso Lopes, Dione Ribeiro, Marcão da Rádio e Zeca Rolista.



Entre os agricultores contemplados com a distribuição de adubo está o produtor rural Valdomiro Redemski, que destacou a importância do benefício para a manutenção e o desenvolvimento da produção. Segundo ele, o insumo chegou em um momento oportuno, representando economia e melhores condições para o trabalho no campo.



“Foi uma boa ação que ajudou muito. Imagine se precisássemos comprar, mas aí veio o deputado e destinou para a gente. É uma ajuda muito importante e bem interessante. O deputado prestou um ótimo serviço”, ressaltou.



Fortalecimento da agricultura passa por parcerias e investimentos que atendem às necessidades de quem vive e trabalha no campo .



Valdomiro também destacou a parceria entre o deputado Ezequiel Neiva e a Prefeitura de Cerejeiras, ressaltando a importância da união de esforços para atender às necessidades dos agricultores. “Essa é uma parceria boa para poder nos ajudar. Se o prefeito está interessado e o deputado Ezequiel Neiva também, essa é uma parceria que dá certo pelo bem dos produtores rurais”, afirmou.



O produtor explicou ainda que a plantação atual está com mais de 60 dias e que o recebimento antecipado do adubo contribuiu para o planejamento da atividade agrícola. “A chegada foi muito boa. São mais de 60 dias, veio bem antecipado e isso foi muito bom. Que ele continue trabalhando e lutando por nós, dando apoio para o futuro deputado Wiveslando Neiva, para continuar desempenhando esse papel em favor da agricultura de Cerejeiras”, declarou.





Ezequiel Neiva tem atuado para fortalecer a produção agrícola e apoiar os produtores rurais de Cerejeiras (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)



O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou o trabalho conjunto com o prefeito Sinésio José e com os vereadores de Cerejeiras, que têm apoiado as ações e contribuído para que os benefícios cheguem aos produtores rurais. “Nosso trabalho é construído por meio do diálogo e da parceria com quem conhece a realidade do município. Temos contado com o apoio do prefeito Sinésio José e dos vereadores, que são importantes parceiros na identificação das demandas e na construção de soluções. Quando unimos esforços, conseguimos levar benefícios diretamente a quem trabalha e produz”, afirmou.



Ezequiel Neiva também ressaltou que o fortalecimento da agricultura passa por investimentos que atendam às necessidades dos produtores e ofereçam melhores condições para o desenvolvimento das atividades no campo. “Sabemos da importância da agricultura para a economia de Cerejeiras e de todo o Cone Sul.



Nosso compromisso é continuar trabalhando para apoiar os produtores rurais, contribuindo para melhorar a produção, reduzir os custos e fortalecer quem movimenta a economia por meio do trabalho no campo. São ações que fazem diferença na rotina dos agricultores e ajudam a impulsionar o desenvolvimento do município”, concluiu.