Vantagens de Grêmio e Palmeiras; Drama na degola no Brasileirão; Tabelinha Rondoniense ...

Copa do Brasil: Palmeiras e Grêmio abrem vantagem nas semifinais. Brasileirão: rodada 34 agita a semana antes da data Fifa. No Tabelinha: corrida em Jaru e futebol feminino.
Palmeiras e Grêmio na frente, drama na degola e tropeço do Santos.
Copa do Brasil - O fator casa falou alto nas partidas de ida da semifinal da Copa do Brasil 2026! No Nubank Parque, o Palmeiras superou o Vasco por 1 a 0. Apesar de criar diversas chances e jogar com um a mais, após a expulsão vascaína, o Verdão levou uma vantagem magra para a decisão em São Januário.
Já em Porto Alegre, o Grêmio foi letal e venceu o Atlético-MG por 2 a 0, com gols de Carlos Vinícius e Noriega. O resultado permite ao Imortal perder por até um gol de diferença na Arena MRV para avançar. Os jogos de volta prometem emoção máxima no próximo fim de semana.
Brasileirão - Após as emoções da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro volta com tudo nesta terça-feira (3) focando na batalha pela permanência. Dois jogos cruciais da 34ª rodada colocam quatro equipes pressionadas na luta contra a degola em campo.
Às 18h30, a Chapecoense mede forças com o Mirassol na Arena Condá em um duelo direto de vida ou morte. Mais tarde, às 20h30, o Internacional busca se reabilitar no Beira-Rio ao enfrentar o Coritiba, que tenta pontuar longe de seus domínios. A rodada segue ao longo da semana com mais sete partidas decisivas para a tabela.
De ontem
O Red Bull Bragantino fez valer o mando de campo e venceu o Santos por 2 a 1 na abertura da 34ª rodada do Brasileirão. Em confronto direto disputado na segunda-feira (2) em Bragança Paulista, o Massa Bruta garantiu os três pontos com um gol contra de Rodinei e outro do jovem Wallace Yan. Philippe Coutinho diminuiu para a equipe santista, que não conseguiu manter a boa fase fora de casa.
Com a vitória, o Toro Loko subiu para a 8ª colocação com 47 pontos, ultrapassando o próprio Peixe (9º com a mesma pontuação). As equipes agora fazem uma pausa para a Data Fifa e só voltam a campo em meados de novembro.
Tabelinha Rondoniense
Corrida de rua nos 45 anos de Jaru e goleada histórica no rondoniense feminino.
Corrida - Jaru celebrou seus 45 anos de emancipação política em grande estilo com a realização da 1ª Corre Jaru. Disputada na noite do último domingo (1º), com largada na Praça Sebastião Dias de Almeida, a corrida de rua reuniu atletas rondonienses e de outros Estados nas modalidades Elite e por faixas etárias, em percursos de 5 km e 10 km com premiação em dinheiro.
Organizada pela Prefeitura de Jaru, a prova abriu oficialmente o calendário festivo do município. As comemorações continuam nos dias 6 e 7 de novembro com shows nacionais católicos e gospel para toda a comunidade.
Rondoniense 2026 - O Rondoniense Feminino Sub-20 de 2026 conheceu seus semifinalistas, após um passeio da Desportiva Itapuense, que aplicou 8 a 0 no União Cacoalense. O resultado garantiu a Itapuense na liderança do Grupo B, seguida pelo Sport Genus. No Grupo A, o Gazin Porto Velho passou em primeiro, acompanhado do Tênis Clube.
Os duelos em jogo único acontecem no domingo, dia 8 de novembro, no Centro de Desenvolvimento Heitor Costa em Porto Velho: Gazin Porto Velho encara o Sport Genus às 9h, enquanto Itapuense e Tênis Clube se enfrentam às 16h. Quem vencer avança para a grande final marcada para o dia 14.
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