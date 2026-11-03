Chamada Escolar Pública Online 2026 abre inscrições nesta terça-feira, 3, para estudantes fora da escola

Por Amanda Ferreira

Publicada em 03/11/2026 às 09h17

A Chamada Escolar Pública Online 2026 estará com inscrições abertas a partir das 00h01 de terça-feira (3), pelo site chamadaescolar.seduc.ro.gov.br, até 30 de novembro. A iniciativa do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), tem como objetivo identificar a demanda por vagas na Rede Pública Estadual de Ensino para o próximo ano letivo, atendendo estudantes que estão fora da escola.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet. Durante o preenchimento do formulário, será necessário informar a idade, os dados do estudante, o endereço, as informações sobre a vida escolar e a escola estadual pretendida. Quando aplicável, também deverão ser informados os dados do responsável.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca a importância de iniciativas que ampliem o acesso à educação pública e contribuam para o planejamento da rede estadual de ensino, facilitando o encaminhamento das famílias que buscam uma vaga para estudantes que ainda não estão matriculados.

O titular da Seduc, Alisson Maia, reforça que a participação das famílias durante o período estabelecido é importante para o levantamento da demanda escolar e para o planejamento do atendimento aos estudantes da rede estadual.

Para solicitar a vaga, o interessado deverá selecionar o município de residência e, em seguida, escolher a escola estadual pretendida entre as opções disponíveis para aquela localidade. Após o envio do formulário, será gerado um número de protocolo, que deverá ser guardado junto ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do estudante para consultas posteriores. A chamada é destinada exclusivamente a quem está fora da escola. Estudantes que já estão matriculados na Rede Estadual de Ensino devem procurar diretamente a unidade escolar.