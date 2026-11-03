Período de declaração para atualização de rebanhos começa em Rondônia

Por Toni Francis

Publicada em 03/11/2026 às 09h22

Começou no último domingo (1º), o prazo para a segunda etapa da declaração obrigatória de rebanhos em Rondônia. A atualização cadastral deve ser realizada até 30 de novembro pelos produtores rurais que criam bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos, equídeos e aves. O procedimento é feito junto à Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron). Durante o período, a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) fica condicionada à regularização das informações cadastrais. Com isso, os produtores só poderão movimentar os animais para transporte ou comercialização após concluir a declaração do rebanho.

Com a atualização do sistema Idaron Online, os pecuaristas deverão, além de classificar o gado como leiteiro ou de corte, informar os números de nascimentos e mortes registrados desde maio. Também será necessário indicar a faixa etária dos animais, especificando quantos, dentre os nascidos após a primeira etapa da declaração (maio), têm de quatro a seis meses e quantos têm de um a três meses de idade.

Outra novidade é o ajuste automático do total dos rebanhos no sistema, a partir das alterações relativas aos óbitos e nascimentos informados pelo produtor. Em relação aos dados que dizem respeito a faixa etária do rebanho, se perceber que os animais estão em faixa etária que precisa ser ajustada a idade, o produtor terá a possibilidade de fazer a devida correção. A funcionalidade busca agilizar o preenchimento e reduzir o tempo necessário para concluir a declaração.

ÁREA LIVRE DE FEBRE AFTOSA

A atualização cadastral é uma das medidas para manter o status sanitário de Rondônia como área livre de febre aftosa sem vacinação, reconhecimento que contribui para ampliar o acesso da produção estadual aos mercados internacionais. Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação dos produtores no processo é uma medida essencial para fortalecer a credibilidade sanitária do estado e abrir novas oportunidades para os produtores.

A declaração pode ser feita pela internet, no site oficial da Idaron , ou presencialmente nas Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsavs). Segundo o presidente da Agência, Julio Cesar Rocha Peres, o procedimento é mais rápido pela plataforma on-line. “A mesma senha utilizada para emitir a e-GTA pode ser usada para fazer a declaração”, explicou.

O diretor executivo da Idaron, Licério Magalhães, ressaltou que o cumprimento do prazo é fundamental para a segurança sanitária do estado. “Manter os dados atualizados permite um controle mais eficiente dos rebanhos e contribui diretamente para preservar o reconhecimento internacional do estado.”

A Idaron orienta os produtores a não deixar a atualização para os últimos dias do prazo, a fim de evitar sobrecarga no sistema e possíveis dificuldades na emissão da GTA.