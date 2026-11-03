Trump diz que EUA controlam Venezuela e metade do petróleo mundial

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 03/11/2026 às 10h18

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na segunda-feira (2) que o país tem "controle total" sobre a Venezuela e que, com isso, passou a controlar mais de 50% das reservas mundiais de petróleo.

Em entrevista ao apresentador Sean Hannity, da Fox News, Trump declarou que Washington controla o território venezuelano e enviou representantes americanos ao país.

"Temos controle total sobre a Venezuela. Colocamos nossas pessoas lá. Temos muito petróleo", afirmou.

O presidente também destacou o volume das reservas petrolíferas dos Estados Unidos e da Venezuela. Segundo ele, os dois países, juntos, concentram mais da metade do petróleo mundial.

"Agora temos mais do que a Arábia Saudita, a Rússia e o país seguinte com as maiores reservas, todos juntos", declarou.

As afirmações de Trump não foram acompanhadas, na entrevista, de dados que comprovassem o percentual mencionado.

As declarações ocorrem em um momento de crescente preocupação dos americanos com o custo de vida, especialmente com os preços dos combustíveis e da energia.

Uma pesquisa do Pew Research Center, divulgada em outubro, mostrou que 74% dos americanos estavam muito preocupados com os preços dos combustíveis e da energia. Em janeiro, antes do início da guerra com o Irã, esse percentual era de 43%.

O conflito também contribuiu para o aumento dos preços da gasolina nos Estados Unidos. Segundo dados da Universidade Brown, baseados nos registros diários da Associação Automobilística Americana (AAA), o preço médio nacional da gasolina comum passou de US$ 2,98 para US$ 4,25 por galão, uma alta de 42,4%.

A economia e o custo de vida se tornaram temas centrais da campanha para as eleições legislativas desta terça-feira (3).

Uma pesquisa AP-NORC, divulgada em outubro, revelou que 79% dos eleitores desaprovavam a maneira como Trump vinha lidando com o custo de vida. Além disso, 84% consideravam essa questão uma das mais importantes na hora de decidir o voto.

As eleições desta terça-feira vão renovar as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e aproximadamente um terço do Senado americano.

Os republicanos tentam manter o controle das duas Casas do Congresso, enquanto os democratas buscam recuperar a maioria legislativa e ampliar sua capacidade de influenciar as decisões do governo Trump durante a segunda metade de seu mandato.