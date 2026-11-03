Proteção animal ganha reforço com comedouros, lixeiras PET e abrigos para gatos

Por Sema

Publicada em 03/11/2026 às 10h56

Nesta quinta-feira (29), a Clínica de Bem-Estar Animal de Porto Velho completa seu primeiro ano de funcionamento. Mas as ações da Prefeitura para proteger os animais vão além do atendimento veterinário. Para atender animais comunitários e em situação de rua, o município desenvolve projetos voltados à instalação de comedouros, lixeiras PET e abrigos para gatos em espaços públicos da capital.

As iniciativas são coordenadas pela Coordenadoria de Proteção Animal (CPA), vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema). O setor é responsável pelo planejamento e pela execução de projetos que buscam oferecer melhores condições de alimentação, acolhimento e segurança aos animais em situação de vulnerabilidade.

MERENDA PET: ALIMENTAÇÃO E CUIDADO NAS RUAS

Um dos projetos é o Merenda Pet, que já conta com um comedouro instalado no Residencial Morar Melhor. A previsão é ampliar a iniciativa com a instalação de mais 50 pontos de alimentação em diferentes regiões da cidade, para atender animais abandonados ou que vivem nas ruas.

O projeto funciona por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e protetores de animais cadastrados pelo município. A Prefeitura fornece a ração, enquanto os protetores contribuem com a reposição dos alimentos e os cuidados com os pontos de alimentação. A iniciativa busca oferecer assistência aos animais enquanto aguardam a oportunidade de encontrar um novo lar.

LIXEIRAS PET: MAIS LIMPEZA E PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Outra ação desenvolvida na capital é a instalação de lixeiras PET. Atualmente, seis equipamentos estão distribuídos em pontos da cidade: Parque da Cidade, Parque Circuito, Parque Natural, Praça CEU, Espaço Alternativo e Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

A proposta é ampliar gradualmente a instalação dos equipamentos para outros locais. A iniciativa busca incentivar o descarte adequado de resíduos e contribuir para a conservação dos ambientes frequentados pela população e pelos animais, reduzindo o acúmulo de lixo e os riscos associados ao descarte irregular.

ABRIGOS PARA GATOS: ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO

A proteção aos gatos comunitários também ganhou um novo reforço. Um abrigo já está em funcionamento no Skate Parque, com capacidade para acolher até cinco animais. A proposta é ampliar a iniciativa para o Parque Circuito e o Parque da Cidade, oferecendo novos espaços de proteção aos felinos que vivem nessas áreas.

CUIDADO ALÉM DO ATENDIMENTO VETERINÁRIO

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a importância de unir esforços com a sociedade civil para ampliar as ações de proteção animal no município.

“A proteção animal não é apenas uma questão de saúde pública, mas de empatia e responsabilidade social. Nossa gestão tem demonstrado que é possível avançar com políticas públicas sérias, que unem o poder público, os protetores cadastrados e a população. O primeiro ano da clínica é motivo de orgulho, e as ações que estamos implementando nas ruas mostram que o cuidado vai além do consultório, chegando a quem mais precisa.”

A participação dos protetores cadastrados é uma das formas de colaboração previstas nas iniciativas municipais. No Merenda Pet, por exemplo, essa parceria permite acompanhar os pontos de alimentação e contribuir para os cuidados destinados aos animais atendidos.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Arthur Borin, os projetos complementam os serviços oferecidos pela Clínica de Bem-Estar Animal e ampliam as possibilidades de assistência aos animais comunitários.

“A Clínica de Bem-Estar Animal é o coração do nosso atendimento veterinário, mas não podemos parar por aí. Projetos como o Merenda Pet, as lixeiras PET e os abrigos para gatos mostram que estamos olhando para o animal como um todo: desde a sua saúde até a sua permanência digna nos espaços públicos. A meta é avançar cada vez mais e levar essas iniciativas para todas as regiões da cidade.”

Com um comedouro, seis lixeiras PET e um abrigo para gatos já instalados, as ações apresentam diferentes formas de apoio aos animais e de conservação dos espaços públicos. A ampliação prevista pela Prefeitura inclui novos pontos de alimentação e abrigos, que deverão aumentar a cobertura dos projetos em Porto Velho.