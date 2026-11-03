Campanha do Detran-RO “No trânsito, ninguém é estatística” homenageia vítimas e conscientiza condutores

Por Geovani Berno

Publicada em 03/11/2026 às 11h23

As ações de conscientização em alusão ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, já estão sendo realizadas pelo governo de Rondônia. Anualmente, a celebração ocorre no terceiro domingo do mês de novembro, e em 2026, a data será lembrada no dia 15, reforçando a reflexão sobre os impactos dos sinistros de trânsito e a importância da preservação da vida. Com o tema “No Trânsito ninguém é estatística, todo mundo tem nome”, a campanha institucional do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) busca humanizar os números da violência viária e lembrar que, por trás de cada ocorrência fatal, existem famílias, sonhos e histórias interrompidas.

Como parte dessa mobilização, a Autarquia tem ampliado as ações de educação para o trânsito em ruas, praças, escolas, empresas e eventos públicos. Entre as iniciativas de maior destaque estão as esquetes teatrais apresentadas nos semáforos, que são encenações de curta duração que abordam, de forma lúdica e impactante, comportamentos de risco e atitudes responsáveis no trânsito.

Segundo o agente de trânsito e instrutor teatral Ruymar Pereira, a linguagem artística tem se mostrado uma ferramenta eficaz para despertar a reflexão da população. “A encenação é eficaz pois a pessoa que assiste muitas vezes se vê na cena, porque ela própria já cometeu pequenas infrações que poderiam ter resultado em acidente ou até em morte. Portanto, fazemos a nossa parte ludicamente e esperamos que todos compreendam a mensagem e mudem as atitudes no trânsito”, destacou.

Na capacitação, servidores utilizam a linguagem artística para transformar comportamentos e salvar vidas

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforçou que as ações educativas são fundamentais para reduzir sinistros e preservar vidas. “A educação transforma comportamentos e contribui para um trânsito mais humano e seguro. Iniciativas que promovem a conscientização da população são fundamentais, porque proteger vidas deve ser uma responsabilidade compartilhada por toda a sociedade.”

Para o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a educação é um dos caminhos mais eficientes para a construção de um trânsito seguro. Para ele, investir em educação e sensibilização é fortalecer uma cultura de respeito e responsabilidade com valorização da vida. “Temos trabalho para conscientizar as pessoas de que cada decisão tomada no trânsito pode salvar ou colocar vidas em risco. Nenhuma vítima pode ser vista apenas como um número”, evidenciou.

MOBILIZAÇÃO PELA VIDA

A criação do Dia Nacional de Mobilização em Memória das Vítimas de Trânsito, instituído pela Lei nº 15.404/2026, representa um avanço nas políticas de conscientização e segurança viária no país. A legislação prevê o apoio dos órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito às iniciativas promovidas pela sociedade civil voltadas à preservação da vida, à redução de sinistros e ao incentivo de uma cultura de respeito nas vias.

A nova lei também fortalece o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), ampliando as ações de mobilização e permitindo o apoio a projetos e campanhas educativas. A medida reforça a necessidade de unir poder público e sociedade na construção de um trânsito mais seguro para todos.