Processo seletivo para diretores e vice-diretores tem Inscrições prorrogadas até dia 06/11

Por Decom/PMA

Publicada em 03/11/2026 às 11h08

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), convida os servidores efetivos da área da educação a participarem do Processo Seletivo para as funções de diretor e vice-diretor das escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, conforme o Edital nº 001/2026.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 6 de novembro de 2026, exclusivamente pelo site:

www.ibgpconcursos.com.br

Quem pode participar?

Servidores efetivos do magistério público municipal que atendam aos requisitos previstos no edital, incluindo tempo mínimo de dois anos de exercício, formação exigida e apresentação da documentação obrigatória.

Etapas do processo seletivo:

Análise de títulos; Curso de aperfeiçoamento de 40 horas; Prova objetiva; Entrevista individual comportamental;

Consulta pública, quando houver concorrência para a mesma escola.

É fundamental ler atentamente o edital para conhecer todos os critérios, requisitos, documentos e procedimentos para participação.

Participe! O futuro da nossa comunidade escolar é construído por profissionais que vivem a educação diariamente. Se você tem visão transformadora, espírito de liderança e deseja contribuir para uma gestão escolar cada vez melhor, essa oportunidade é para você!