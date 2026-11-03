Alex Redano indica apoio do Governo de Rondônia para realização do Duelo da Fronteira em 2026

Por Mateus Andrade

Publicada em 03/11/2026 às 11h11

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou a Indicação 18460/26, solicitando ao governo de Rondônia a destinação de recursos e a adoção de medidas administrativas para viabilizar a realização do Duelo da Fronteira, em Guajará-Mirim, ainda no exercício de 2026.

A proposta foi encaminhada ao Poder Executivo, com cópia à Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel). O objetivo é assegurar condições financeiras e estruturais para a realização do tradicional festival folclórico, que reúne as agremiações Flor do Campo e Malhadinho.

Na justificativa, Redano destaca a importância cultural do Duelo da Fronteira para a preservação das tradições amazônicas e rondonienses. O evento reúne apresentações de música, dança, alegorias e toadas, além de valorizar artistas, brincantes e manifestações populares transmitidas entre gerações.

A indicação menciona ainda a Lei Ordinária 6.289, de 9 de dezembro de 2025, que estabelece agosto como referência para a realização anual do Festival Folclórico do Boi-Bumbá no município

O parlamentar também ressalta a importância econômica do festival para Guajará-Mirim. Segundo a justificativa da indicação, a realização do evento movimenta o comércio, hotéis, restaurantes, serviços de transporte e outros setores, contribuindo para o turismo regional e a geração de emprego e renda.

A indicação menciona ainda a Lei Ordinária 6.289, de 9 de dezembro de 2025, que estabelece agosto como referência para a realização anual do Festival Folclórico do Boi-Bumbá no município.

Considerando a necessidade de garantir a continuidade da tradição, o deputado solicita que o governo do rstado adote, em caráter de urgência, as providências financeiras, orçamentárias e administrativas necessárias para que o festival seja realizado ainda em 2026, caso não tenha ocorrido no período previsto.

Fotos: Mateus Andrade I Assessoria parlamentar e Antônio Lucas