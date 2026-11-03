Quem era Nathalia Gadelha, jovem morta em queda de avião nos EUA?

Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, está entre as nove vítimas da queda de um jato particular na Flórida, nos Estados Unidos, no domingo (1º). Filha de brasileiros, a jovem trabalhava como copilota da aeronave e havia realizado o sonho de seguir carreira na aviação.
O acidente aconteceu em Greenacres, no condado de Palm Beach, quando um Learjet 60, que havia decolado do Texas com destino às Bahamas, caiu em uma área residencial e pegou fogo. Todos os nove ocupantes morreram.
Nathalia nasceu nos Estados Unidos, tinha cidadania brasileira e morava com a família em Boca Raton, na Flórida. Apesar da pouca idade, acumulava mais de 1.300 horas de voo e trabalhava para a Upper Jets, empresa de fretamento de aeronaves particulares sediada em Fort Lauderdale.
Quem era Nathalia Gadelha Filgueiras?
A paixão de Nathalia pela aviação começou ainda na infância, quando acompanhava o pai, piloto recreativo, em seus voos.
Segundo sua mãe, Camila Corteleti, a menina costumava visitar o aeroporto de Boca Raton para observar as decolagens e os pousos. Aos 12 anos, já havia decidido que queria se tornar piloto.
Aos 17, conseguiu sua licença de piloto privado, enquanto ainda frequentava o ensino médio.
Em entrevista ao jornal The New York Times, Camila recordou o entusiasmo da filha com a profissão.
"Ela amava a liberdade", afirmou a mãe.
Ao explicar o que a filha sentia quando estava voando, acrescentou: "Era completamente diferente ver o mundo lá de cima."
A jovem também foi descrita pela mãe como dedicada à carreira e comprometida com suas responsabilidades.
"Ela era uma menina muito boa, responsável, trabalhadora", declarou Camila à CNN Brasil.
O que aconteceu com o avião?
O jato particular caiu na tarde de domingo (1º), em uma região residencial de Greenacres, na Flórida.
Segundo informações divulgadas pela imprensa americana, a aeronave enfrentou condições meteorológicas adversas durante o voo.
Nas comunicações registradas entre a tripulação e o controle de tráfego aéreo, um dos pilotos relatou chuva, formação de gelo e turbulência moderada.
A tripulação também solicitou autorização para subir a 37 mil pés de altitude. Pouco depois, foi emitido um pedido de socorro, conhecido internacionalmente como "mayday".
Uma voz feminina, ainda não identificada oficialmente pelas autoridades, informou que o avião estava perdendo altitude rapidamente.
"Vamos bater no chão", disse a pessoa na comunicação de emergência.
Embora exista a possibilidade de a voz ser de Nathalia, não há confirmação oficial sobre a identidade de quem fez a declaração.
A aeronave caiu em uma via pública e deixou uma cratera em chamas, além de destroços espalhados pela região. Nenhuma pessoa em solo morreu ou ficou ferida.
Mãe de Nathalia fala sobre a morte da filha
Após a tragédia, Camila Corteleti falou à imprensa sobre a trajetória da filha e destacou que Nathalia ocupava a função de copilota.
"Ela era a copiloto e não podia tomar nenhuma decisão", afirmou à CNN Brasil.
A declaração ocorreu em meio às primeiras informações sobre as circunstâncias do acidente, que ainda estão sendo investigadas.
O administrador da Nasa, Jared Isaacman, também comentou publicamente a tragédia e pediu cautela diante das especulações sobre suas causas.
Em uma publicação nas redes sociais, ele destacou a atuação da jovem durante os momentos finais do voo.
"Ela estava fazendo o trabalho dela", afirmou Isaacman, ao mencionar a comunicação com o controle de tráfego aéreo durante a emergência.
O que causou a queda do avião?
As causas do acidente ainda não foram determinadas.
A investigação está sob responsabilidade da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) e do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).
Entre os elementos analisados estão as condições meteorológicas, as comunicações da tripulação e o comportamento da aeronave antes da queda.
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