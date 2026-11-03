Fernanda Lima fala sobre vida sexual:

Por IG

Publicada em 03/11/2026 às 10h40

Apresentadora reflete sobre as mudanças no prazer com o amadurecimento e dá conselho bem sincero sobre relacionamentos amorosos

Fernanda Lima, esposa de Rodrigo Hilbert desde 2001, chegou a se separar do marido em 2005, mas retomou o casamento em 2006. Recentemente, a apresentadora revelou detalhes de sua vida sexual com o esposo e contou que sua relação com o prazer mudou com o amadurecimento.

A famosa, que está com 49 anos, também aproveitou para dar um conselho: “Persista, porque vale a pena, mas, se já cansou, desista. Porque também tem muita gente que já cansou e está tudo certo também”, disse a celebridade ao canal de Astrid Fontenelle.

Conhecido como o “marido dos sonhos”, Rodrigo Hilbert é famoso por realizar tarefas “raiz”, que vão desde cozinhar até construir e consertar coisas.

Nascido em Santa Catarina, ele aprendeu ofícios como ferreiro e carpinteiro com o avô. Na vida adulta, essas habilidades manuais têm se mostrado bastante úteis.

Rodrigo Hilbert já construiu desde uma casinha de bonecas para a filha até a capela na qual se casou com Fernanda Lima. Além disso, o ex-modelo costuma compartilhar seus dotes culinários no programa “Tempero de Família”, exibido pelo GNT.

Em uma entrevista concedida em 2021, Rodrigo falou sobre a fama de “homem perfeito”.

“Meu avô me ensinou o ofício de ferreiro e serralheiro. Ao mesmo tempo, eu vivia na cozinha com a minha mãe, aprendendo, por necessidade, a limpar a casa, fazer comida. Sempre foi natural na minha vida. Acho [essa expressão ‘homão da p****’] machista. Mulherões da p**** são minha mulher, minha mãe, minha avó e minhas tias, que correm atrás o tempo todo e estão sempre em desvantagem”, disse à época.