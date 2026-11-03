Por Assessoria

Publicada em 03/11/2026 às 10h39

O Sindicato dos Servidores Públicos dos Poderes Legislativos do Estado de Rondônia (Sindler) convocou os servidores da Assembleia Legislativa para uma assembleia geral ordinária no dia 30 de novembro de 2026, às 9h, em chamada única. A reunião terá como pauta a apresentação do planejamento orçamentário de 2027 e ocorrerá na sede administrativa da entidade, na Rua Major Amarante, nº 717, bairro Arigolândia, em Porto Velho. O edital é assinado pelo presidente do sindicato, Mirin Luiz de Brito.

Confira o edital na íntegra: