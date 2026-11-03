E a bola rolou fácil na abertura da 8º Edição da Copa Pacarana de Futebol

Por Luizinho Carvalho

Publicada em 03/11/2026 às 09h08

No sábado 31, foi dado o pontapé inicial da disputa da 8º Edição da Copa Pacarana de Futebol Soçaite, competição que é coordenada e realizada pela Semelc. Com mais de 200 atletas envolvidos a Copa Pacarana será disputada em três categorias: Aspira, titular e feminino.

Na partida de abertura válida pela categoria aspirantes, se confrontaram duas equipes da etnia Zoró. A equipe AWK enfrentou o bom time do Barreirinha que abriu o placar logo no início do jogo, mas levou a virada e acabou sendo derrotada pelo placar elástico de 5 x 3.

No segundo jogo da 1ª rodada foi a vez do futebol feminino entrar em campo com as equipes do Força Unida enfrentando as meninas do Jiki. Em um jogo bastante equilibrado as meninas mostraram um bom espetáculo terminando com o placar de Força Unida 2 X Jiki 1.

A partida de fundo encerrando a 1ª rodada foi a vez dos titulares irem a campo com as equipes do Rio da Prata enfrentando o Beira Rio, ambas as equipes são de comunidades próximas ao Pacarana. Ao final o Rio da Prata levou a melhor vencendo o Beira Rio pelo placar de 2 x 0.

Agradecimentos aos atletas participantes pelo compromisso com o Fair Play, aos mediadores dos jogos com os árbitros Miguel, Nei e Messias coordenando os trabalhos da arbitragem junto a mesa organizadora, atualizando os dados ao longo das partidas realizadas.

Com a presença de um grande público a abertura da Coa Pacarana superou todas as expectativas da organização. O público presente também elogiou a Arena Cição pelas boas condições dos gramados e pela praticidade na acomodação da torcida e também a praça de alimentação.

A iniciativa do vereador Bahia (PL) com o aval dos desportistas do Pacarana de criar um novo local para acolher os eventos esportivos da comunidade foi bastante acertada. A Arena Cição atendeu as demandas dentro e fora de campo graças ao seu amplo espaço que o local oferece aos expectadores.

A comunidade esportiva e os mais de 200 atletas participantes dessa que é a maior festa do futebol no Pacarana e região aprovaram a nova Arena Cição que veio para ficar se consolidando como a principal referencia como sede do esporte na região.