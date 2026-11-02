Primeira edição da Corre Jaru abre comemorações pelos 45 anos do município

Por jaruonline.com

Publicada em 02/11/2026 às 11h22

A noite deste domingo (1º) foi marcada pela realização da primeira edição da Corre Jaru, evento esportivo que abriu oficialmente a programação comemorativa pelos 45 anos de emancipação política do município.

Com largada e concentração na Praça Sebastião Dias de Almeida, na avenida Dom Pedro I, a corrida contou com percursos de 5 km e 10 km, nas categorias masculino e feminino, reunindo competidores nas modalidades Elite e por faixas etárias.

A competição foi organizada pela Prefeitura de Jaru e teve como proposta incentivar a prática esportiva, promover a integração entre atletas e atrair participantes de diferentes municípios de Rondônia e também de outros estados.

Os corredores disputaram as provas nas categorias de 16 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 anos ou mais, além da categoria Elite. O evento também contou com previsão de premiação em dinheiro para os primeiros colocados de cada modalidade, no masculino e feminino.

A realização da Corre Jaru marcou o início das festividades pelo aniversário da cidade. A programação comemorativa continua nos dias 6 e 7 de novembro, com shows de atrações de destaque nacional, sendo uma apresentação católica e outra gospel, conforme anunciado pela administração municipal.