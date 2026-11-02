Definida as semifinais do Rondoniense Feminino Sub-20 de 2026

Por FFER

Publicada em 02/11/2026 às 09h35

As semifinais do Rondoniense Feminino Sub-20 está definida, após a vitória da Desportiva Itapuense por 8 a 0 diante da União Cacoalense foram conhecidos os clubes que avançara para a próxima fase e os confrontos que acontecem já a partir do fim de semana no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.

No Grupo A Gazin Porto Velho somou seis pontos e avançou em primeiro lugar, a segunda vaga ficou com a equipe do Tênis Clube. No Grupo B a Desportiva Itapuense avançou em primeiro lugar com seis pontos e a segunda vaga ficou com o Sport Genus.

Dessa forma, a disputa pelo título segue no próximo fim de semana, no dia 8 a partir das 9h entram em campo Gazin Porto Velho e Sport Genus, a tarde a partir das 16h entram em campo Desportiva Itapuense e Tênis Clube, as partidas acontecem no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.

No Rondoniense Feminino Sub-20 as partidas de seminfinais e final são de jogo único. As equipes que avançarem à final da competição decidem o título no próximo dia 14 de novembro.