Árbitros de Rondônia e Acre são certificados com curso do VAR em Porto Velho

Por FFER

Publicada em 31/10/2026 às 09h30

Pela primeira vez Porto Velho sediou o curso de Homologação do VAR, através da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, em parceria com a FFAC e a CBF, certificando e capacitando 32 árbitros e assistentes dos Estados de Rondônia e Acre. O curso foi dividido com aulas teóricas e práticas entre os dias 19 e 30 de outubro, o período prático foi realizado na sede da FFER e no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.

Para o instrutor do curso Cláudio Soares, os rondonienses e acreanos corresponderam muito bem as atividades, demonstrando o bom nível dos árbitros da região, "o aproveitamento foi muito bom, quase 100% deles foram aprovados com notas máximas então agora eles estão qualificados para atuar como árbitro de vídeo e ascender às grandes competições", frisou o instrutor da CBF.

Para o árbitro do Estado do Acre, Josué França, o curso veio para valorizar os árbitros de Rondônia e Acre, "cara imagina sair daqui de Rondônia ou do Acre e fazer esse curso lá nos Estados do Sul ou Sudeste? Quem teria condições de se deslocar e concluir o curso? Então quero agradecer a FFER, FFAC e a CBF por essa oportunidade única que veio pra valorizar e qualificar a arbitragem nortista, e nós correspondemos com aproveitamento altíssimo, demonstrando a nossa qualidade, comprovando que aqui na região Norte também tem árbitros de qualidade" afirmou o árbitro acreano.

O jovem árbitro de Rondônia João Jadson diz que participar do curso é a realização de um sonho, "olha... Pra mim que tenho o desejo de ascender para o quadro da CBF fazer esse curso é um privilégio, tem muitos árbitros por ai com o escudo da CBF, mas não tem o curso do VAR e eu tenho, estou muito feliz por essa oportunidade que a FFER nos deu e agora é seguir em busca de outros objetivos", Frisou João.

O presidente da FFER agradeceu a CBF pela parceria e pelo apoio às federações nortistas, "então esse é o nosso trabalho de buscar o melhor para o futebol rondoniense, e esse ano foram muitas as ações de qualificação e capacitação, que a FFER oportunizou aos rondonienses, agradeço ao presidente da CBF, Samir, que vem cumprindo seu papel com as federações do Norte, não se omitiu e tem realmente nos apoiado com ações, valorizando quem faz futebol em Rondônia e nos outros Estados do Norte do país, parabéns aos árbitros de Rondônia e do Estado do Acre e deixar também meu abraço ao presidente Adem Araújo pelas parcerias", agradeceu Heitor Costa.