Com dedicação e carinho, 500 merendeiras alimentam sonhos nas escolas municipais

Por Meiry Santos

Publicada em 31/10/2026 às 10h33

O cheiro da comida fresquinha, o carinho no preparo e a dedicação de quem sabe que alimentar também é uma forma de cuidar. É assim que cerca de 500 merendeiras transformam diariamente as cozinhas das escolas municipais de Porto Velho em espaços de acolhimento, saúde e afeto. Mais do que preparar refeições, essas profissionais contribuem diretamente para o desenvolvimento, a aprendizagem e o bem-estar de milhares de estudantes.

Neste Dia da Merendeira Escolar, celebrado em 30 de outubro, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), presta uma homenagem especial às profissionais que fazem a diferença na rotina das unidades de ensino.

Atualmente, as merendeiras estão distribuídas nas 139 escolas da rede municipal, sendo 84 localizadas na zona urbana e 55 na zona rural. São mulheres que, muitas vezes, iniciam suas atividades antes mesmo da chegada dos estudantes, organizando os alimentos e preparando refeições que precisam reunir sabor, qualidade, segurança alimentar e valor nutricional.

Lanche extra

Entre as iniciativas de atenção à alimentação escolar, a oferta do lanche extra merece destaque. O reforço alimentar representa um cuidado importante com os estudantes, especialmente aqueles que passam parte significativa do dia na escola e precisam de energia para acompanhar as atividades pedagógicas. Os alimentos entregues aos alunos são selecionados e higienizados pelas merendeiras.

Merendeiras atuam nas 139 escolas municipais, preparando diariamente refeições nutritivas e seguras para os estudantes

Além de contribuir para a saciedade, o lanche extra ajuda a complementar a alimentação dos alunos durante o período escolar, favorecendo a disposição, a concentração e a participação nas atividades em sala de aula.

Para muitas crianças, a alimentação oferecida na escola também representa uma importante contribuição para a segurança alimentar da família. Por isso, cada refeição preparada carrega uma responsabilidade que ultrapassa os limites da cozinha.

A alimentação escolar da rede municipal é planejada com acompanhamento de nutricionistas, que orientam a elaboração dos cardápios e buscam garantir refeições equilibradas, variadas e adequadas às necessidades nutricionais dos estudantes, respeitando as diferentes faixas etárias e as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

A atuação desses profissionais, em conjunto com as merendeiras, é essencial para assegurar boas práticas de manipulação, higiene, conservação e preparo dos alimentos.

A nutricionista Fernanda Miranda, diretora do Departamento de Assistência ao Aluno da Semed, destaca a importância desse trabalho integrado. “Cada refeição servida nas nossas escolas é resultado de um planejamento nutricional e do trabalho cuidadoso das merendeiras. O lanche extra é mais uma forma de reforçar esse compromisso com a alimentação dos estudantes. Nosso objetivo é oferecer alimentos nutritivos, preparados com qualidade e segurança, porque uma criança bem alimentada tem melhores condições de aprender, brincar e se desenvolver. As merendeiras são fundamentais para que todo esse cuidado chegue à mesa dos nossos alunos.”

Valorização

Fernanda Miranda afirma que o trabalho das merendeiras garante alimentação saudável e segura aos estudantes

Para o prefeito Léo Moraes, reconhecer o trabalho das merendeiras é também valorizar profissionais que contribuem diretamente para a qualidade da educação pública municipal. “A educação de qualidade também começa com uma alimentação preparada com carinho e responsabilidade. Nossas merendeiras desempenham um papel extraordinário, porque não servem apenas refeições: elas oferecem cuidado, atenção e acolhimento aos nossos estudantes. O lanche extra reforça nosso compromisso de olhar para as necessidades das crianças. Neste dia especial, quero agradecer a cada uma dessas profissionais que ajudam a construir uma educação mais humana e acolhedora em Porto Velho”, disse ele.

A secretária municipal adjunta de Educação, Débora Raposo, ressalta que o trabalho das merendeiras é indispensável para o funcionamento das unidades escolares e para a promoção de um ambiente favorável à aprendizagem.“Por trás de cada prato servido existe uma profissional dedicada, que acorda cedo, organiza a cozinha e prepara os alimentos com muito zelo. São cerca de 500 merendeiras que ajudam a cuidar diariamente dos nossos estudantes, tanto na cidade quanto nas comunidades rurais. A alimentação escolar e o lanche extra fazem parte desse compromisso de garantir que nossas crianças sejam acolhidas e tenham condições de aprender. Nossa homenagem é também um reconhecimento à importância dessas profissionais para toda a rede municipal”.

Memória afetiva

Léo Moraes agradece às merendeiras pelo cuidado e dedicação, ressaltando a importância da alimentação para uma educação mais acolhedora

Nas escolas, a relação entre merendeiras e estudantes frequentemente vai além do momento da refeição. Elas conhecem preferências, acompanham o crescimento das crianças e fazem parte das lembranças afetivas construídas ao longo da vida escolar.

Na zona rural, onde as distâncias e os desafios logísticos exigem atenção especial, o trabalho dessas profissionais ganha ainda mais relevância para garantir que a alimentação chegue aos estudantes com qualidade.

A homenagem da Semed reconhece a dedicação de quem transforma ingredientes em refeições e o trabalho cotidiano em uma demonstração de compromisso com a educação. “Porque, antes de alimentar o aprendizado, é preciso cuidar de quem aprende. E, nas escolas de Porto Velho, esse cuidado também tem as mãos, o carinho e a dedicação de cerca de 500 merendeiras”, finalizou o prefeito.