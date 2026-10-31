Fonte interativa do Parque Circuito terá funcionamento especial no feriado de Finados
Por Carla Maia
Publicada em 31/10/2026 às 11h29
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A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), informa que a fonte interativa do Parque Circuito Dr. José Adelino terá funcionamento especial na próxima segunda-feira (2), feriado de Finados.

A medida oferece às famílias mais uma oportunidade de aproveitar o dia de folga em um dos espaços de lazer da capital, que passou recentemente pela primeira etapa de revitalização.

Normalmente, a fonte interativa permanece fechada às segundas-feiras para manutenção. No entanto, excepcionalmente neste feriado, a atração estará aberta ao público, seguindo os mesmos horários praticados aos finais de semana e feriados.

CONFIRA OS HORÁRIOS DA FONTE INTERATIVA

Na segunda-feira, 2 de novembro, a fonte funcionará nos seguintes períodos:

Das 9h às 10h;

Das 11h às 14h;

Das 15h às 17h;

Das 18h às 20h.

Os intervalos entre os períodos de funcionamento são necessários para a filtragem da água, contribuindo para a manutenção da qualidade e das condições adequadas de uso da fonte.

PARQUE PERMANECE ABERTO NORMALMENTE

O Parque Circuito funciona todos os dias, das 5h às 22h, inclusive às segundas-feiras. A manutenção semanal ocorre especificamente na fonte interativa, sem impedir que a população utilize os demais espaços.

Além da fonte, os visitantes podem aproveitar as áreas de caminhada, o playground, a academia ao ar livre, o espaço pet e os demais ambientes de convivência revitalizados.

Para o prefeito Léo Moraes, a ampliação das opções de lazer contribui para que a população aproveite os espaços públicos da cidade.

“Queremos que as famílias tenham espaços públicos bem cuidados, acessíveis e preparados para receber a população. A abertura especial da fonte neste feriado é mais uma oportunidade para que todos aproveitem o Parque Circuito com lazer, segurança e qualidade de vida”.

Para aproveitar a programação, os visitantes devem observar os horários da fonte interativa e seguir as orientações de uso dos equipamentos. O cuidado com os espaços e o descarte correto do lixo também contribuem para a conservação do parque.

O Parque Circuito Dr. José Adelino estará aberto normalmente no feriado de Finados, das 5h às 22h, com funcionamento excepcional da fonte interativa nos horários divulgados pela Emdur.

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