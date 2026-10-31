Dólar sobe 1,05% e fecha outubro cotado a R$ 5,44

O dólar comercial fechou esta sexta-feira (30) em alta de 1,05%, cotado a R$ 5,44. Com o resultado, a moeda norte-americana acumulou valorização de 9,04% ao longo da semana e encerrou outubro com avanço de aproximadamente 5,20%.
A alta ocorre em um período de maior cautela dos investidores diante das incertezas sobre a condução da política econômica e fiscal brasileira. A indefinição sobre a equipe econômica do próximo governo também mantém o mercado atento aos próximos passos da administração federal.
No cenário internacional, o desempenho negativo das bolsas norte-americanas e as preocupações com a inflação e os juros nos Estados Unidos contribuíram para aumentar a aversão ao risco.
Com a valorização, o dólar encerra o mês em patamar mais elevado, enquanto o mercado acompanha os desdobramentos políticos e econômicos que podem influenciar o comportamento do câmbio nas próximas semanas.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,02.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,06.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
|Código
|BRL
|USD
|EUR
|GBP
|JPY
|CHF
|CAD
|AUD
|BRL
|1
|0,1839
|0,1648
|0,1373
|28,9866
|0,1518
|0,2571
|0,2615
|USD
|5,4415
|1
|0,8961
|0,7469
|157,58
|0,8251
|1,3975
|1,4221
|EUR
|6,0659
|1,1160
|1
|0,8335
|175,82
|0,9208
|1,5593
|1,5871
|GBP
|7,2875
|1,3388
|1,1998
|1
|210,97
|1,1047
|1,8711
|1,9044
|JPY
|0,0345
|0,0063
|0,0057
|0,0047
|1
|0,5236
|0,0089
|0,0090
|CHF
|6,5887
|1,2120
|1,0861
|0,9053
|190,99
|1
|1,6938
|1,7238
|CAD
|3,8900
|0,7156
|0,6413
|0,5345
|112,76
|0,5904
|1
|1,0177
|AUD
|3,8224
|0,7031
|0,6301
|0,5251
|110,80
|0,5802
|0,9825
|1
Os dados são da Investing.com.
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