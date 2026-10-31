Dólar sobe 1,05% e fecha outubro cotado a R$ 5,44

Por Brasil 61

Publicada em 31/10/2026 às 11h51

O dólar comercial fechou esta sexta-feira (30) em alta de 1,05%, cotado a R$ 5,44. Com o resultado, a moeda norte-americana acumulou valorização de 9,04% ao longo da semana e encerrou outubro com avanço de aproximadamente 5,20%.

A alta ocorre em um período de maior cautela dos investidores diante das incertezas sobre a condução da política econômica e fiscal brasileira. A indefinição sobre a equipe econômica do próximo governo também mantém o mercado atento aos próximos passos da administração federal.

No cenário internacional, o desempenho negativo das bolsas norte-americanas e as preocupações com a inflação e os juros nos Estados Unidos contribuíram para aumentar a aversão ao risco.

Com a valorização, o dólar encerra o mês em patamar mais elevado, enquanto o mercado acompanha os desdobramentos políticos e econômicos que podem influenciar o comportamento do câmbio nas próximas semanas.

Cotação do euro

O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,02.

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.

Cotação do euro

O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,06.

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.

Código BRL USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD BRL 1 0,1839 0,1648 0,1373 28,9866 0,1518 0,2571 0,2615 USD 5,4415 1 0,8961 0,7469 157,58 0,8251 1,3975 1,4221 EUR 6,0659 1,1160 1 0,8335 175,82 0,9208 1,5593 1,5871 GBP 7,2875 1,3388 1,1998 1 210,97 1,1047 1,8711 1,9044 JPY 0,0345 0,0063 0,0057 0,0047 1 0,5236 0,0089 0,0090 CHF 6,5887 1,2120 1,0861 0,9053 190,99 1 1,6938 1,7238 CAD 3,8900 0,7156 0,6413 0,5345 112,76 0,5904 1 1,0177 AUD 3,8224 0,7031 0,6301 0,5251 110,80 0,5802 0,9825 1

Os dados são da Investing.com.