Dia Nacional da Poesia celebra vozes e histórias de Porto Velho

Por Simone Rios

Publicada em 31/10/2026 às 11h35

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural), celebra o Dia Nacional da Poesia, comemorado em 31 de outubro, data de nascimento do poeta Carlos Drummond de Andrade. A ocasião é um convite para apreciar poemas, descobrir autores e valorizar a literatura como expressão da cultura e da memória.

O prefeito Léo Moraes destaca a importância de aproximar a população da produção cultural local. “A poesia transforma experiências em palavras e ajuda a contar a história de uma cidade. Valorizar os escritores de Porto Velho é também reconhecer as diferentes vozes que constroem a nossa identidade”, afirma.

Versos que guardam histórias

A poesia transforma sentimentos, lembranças e cenas do cotidiano em versos que expressam diferentes formas de viver e perceber o mundo. Por meio das palavras, os poetas registram experiências, revelam aspectos da sociedade e preservam memórias.

Em Rondônia, a riqueza dos rios, as paisagens amazônicas, as histórias das comunidades e as experiências do cotidiano urbano servem de inspiração para escritores e obras literárias. Valorizar essas produções é reconhecer a diversidade cultural do estado e preservar as histórias que ajudam a construir sua identidade.

Poesia para todos os leitores

A literatura está presente em diferentes espaços, como livros, saraus e bibliotecas, além de textos compartilhados no cotidiano. Ler um poema, descobrir novos autores ou escrever os próprios versos são formas de se aproximar desse universo e explorar a criatividade em qualquer idade.

A presidenta da Funcultural, Débora Figueredo, destaca a diversidade de experiências que a poesia reúne e a importância de valorizar os escritores locais. “A poesia acolhe diferentes experiências e formas de expressão. Valorizar os poetas da nossa cidade é abrir espaço para que mais pessoas conheçam e compartilhem as histórias de Porto Velho”, afirma.

Cultura que se expressa em palavras

Neste Dia Nacional da Poesia, a Prefeitura de Porto Velho reforça o compromisso de valorizar a literatura e os artistas locais, ampliando o acesso da população às manifestações culturais e fortalecendo a convivência com a produção artística da cidade.