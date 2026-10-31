Virginia exibe relógio de luxo avaliado em mais de R$ 300 mil

Por IG

Publicada em 31/10/2026 às 11h04

Virginia Fonseca, de 27 anos, chamou a atenção ao aparecer nas redes sociais usando um relógio de luxo da grife suíça Audemars Piguet, durante sua passagem por Miami, nos Estados Unidos.

Virginia elegeu um acessório da linha Royal Oak Selfwinding, de cerâmica preta, conhecida pelo design marcante e pelo acabamento sofisticado. O modelo tem caixa de 34 milímetros e bracelete integrado, ambos produzidos no mesmo material. O mostrador também é preto, com o padrão Grande Tapisserie, característico da coleção.

Os detalhes em ouro rosa 18 quilates aparecem nos parafusos do aro, nos índices e nos ponteiros, criando contraste com a cor escura da peça. O relógio conta ainda com movimento automático calibre 5800, que oferece funções de horas, minutos, segundos centrais e data, além de reserva de marcha de aproximadamente 50 horas.

O preço varia de acordo com o mercado e as condições de comercialização. Estimativas especializadas apontam valores entre US$ 55 mil e US$ 65 mil para versões dessa referência, o equivalente a cerca de R$ 323.544, considerando a cotação utilizada na estimativa.

No apartamento de Zé Felipe em Miami

A aparição com o relógio aconteceu durante a viagem de Virginia aos Estados Unidos. No início da semana, a influenciadora revelou que estava hospedada no apartamento do ex-marido, o cantor Zé Felipe, em Miami.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela mostrou detalhes da decoração do imóvel e brincou com a situação ao usar um áudio de Carminha, personagem interpretada por Adriana Esteves em Avenida Brasil. Na legenda, Virginia explicou que estava no local porque o ex-marido havia emprestado o apartamento.

Virginia também c ompartilhou registros de passeios e de uma noite de festa na cidade norte-americana, acompanhada de pessoas próximas, entre elas sua melhor amiga, a influenciadora Duda Freire.

Depois de passar alguns dias em Miami, Virginia desembarcou em Nova York nesta quinta-feira (29). A influenciadora contou a novidade aos seguidores por meio dos Stories do Instagram e confirmou que pretende aproveitar o Halloween, celebrado neste sábado (31)